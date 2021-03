Koronavírus-járvány

Romániában folytatódtak a tüntetések a megszorítások ellen

Romániában kedd este az ország 71 településén folytatódtak a tüntetések a járványügyi korlátozások ellen, 38 városban a résztvevők száma meghaladta a törvényes előírásokban megszabott százat, Brailán pedig egyes tüntetők kövekkel dobálták meg csendőröket - közölték szerdán a hatóságok.



A csendőrség 644 bírságot szabott ki megközelítőleg 370 ezer lej (27,4 millió forint) értékben, amiért a szervezők nem gondoskodtak a törvényes létszám betartásáról, és amiért a résztvevők nem tartották be a az éjszakai kijárási tilalmat, a gyülekezési korlátozásokat és az egészségügyi előírásokat.



Brailán 17 tüntetőt állítottak elő, akik szerda hajnalban kövekkel dobálták meg a csendőröket és járműveiket: ellenük garázdaságért indult eljárás. A csendőrség közleménye arra is kitér, hogy "nem vértócsa, hanem egy vörös sál" látható azon a videofelvételen, amely egy csendőrautó mellett fekvő tüntetőről készült, és amelyet a közösségi médiában a csendőri brutalitás bizonyítékaként terjesztettek. A csendőrség cáfolta, hogy mentőt kellett volna hívni az illetőhöz, akire előállítása után a rendőrség 1950 lejes bírságot szabott ki különböző kihágásokért.



A Hotnews.ro portál beszámolója szerint Craiován 300 futballszurkoló tüntetett a járványügyi megszorítások ellen a stadionok megnyitását követelve, közülük többen - a járványügyi operatív törzs döntéseit kommunikáló - Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkárról készült nagy méretű fotókat gyújtottak meg egy improvizált emelvényen.



A bukaresti tüntetés - amelynek útvonala ezúttal az elnöki hivatalt is érintette - erőszakos incidensek nélkül, éjfél után ért véget. A csendőrség 141 résztvevőre 100 ezer lejnyi bírságot szabott ki, egy - benzinkút kirakatát a tüntetés leple alatt fosztogató - férfi ellen pedig minősített lopásért indult büntetőeljárás.