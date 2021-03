Koronavírus-járvány

Új neve van az AstraZeneca oltóanyagának

Mostantól Vaxzevria az AstraZeneca gyógyszergyár által kifejlesztett koronavírus elleni oltóanyag új neve - jelentette be a döntést a svéd gyógyszerügynökség.



Közölték továbbá, hogy az oltóanyag összetétele semmiben nem változik, ám a névváltoztatás mégis fontos, hiszen a vakcina csomagolása és a címkézése is megújul.



Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) március 25-én hagyta jóvá a módosítást a cég kérésére.



Márciusban sok országban teljesen felfüggesztették a vakcina alkalmazását, mert több beoltott ember szervezetében is vérrög alakult ki. Az EMA kivizsgálta az esetet, biztonságosnak és hatékonynak találta az oltóanyagot, így folytatódhatott vele az oltás.