Koronavírus-járvány

Franciaországban fokozottan ellenőrzik a korlátozások betartását a húsvéti időszakban

A hatóságok ügyelni fognak arra, hogy a lezárt 19 megyében, köztük Párizsban csak indokolt esetben hagyják el az emberek a lakókörzetüket 10 kilométernél távolabb. 2021.03.30 20:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Franciaországban a rendőrség fokozottan ellenőrzi csütörtöktől a koronavírus-járvány miatti korlátozások betartását a húsvéti időszakban - jelentette be a belügyminisztérium.



Elsősorban az autópálya-kapuknál és a pályaudvarokon kell arra számítani, hogy a hatóságok ügyelni fognak arra, hogy a lezárt 19 megyében, köztük Párizsban csak indokolt esetben hagyják el az emberek a lakókörzetüket 10 kilométernél távolabb, az igazoltatások hétfőn és kedden is fokozottak lesznek - mondta keddi sajtótájékoztatóján Gérald Darmanin belügyminiszter.



"Annak hangsúlyozásáról van szó, hogy a kockázatos húsvéti hétvégén fontos, hogy senki ne utazzon el az otthonából" - tette hozzá.



A járvány miatti második lezárás december 15-i feloldása óta 5,2 millió alkalommal igazoltattak a rendőrök és több mint félmillió esetben szabtak ki bírságot. A legtöbb esetben (480 664) az éjszakai kijárási tilalom vagy a lakhelyelhagyási korlátozások megszegése miatt, de 19 525 alkalommal azért, mert a kötelező, de ingyenesen elérhető PCR-teszt hiányában próbált meg az igazoltott személy kiutazni az országból, 18 835-ször pedig tiltott gyülekezés volt az indok.



Az egészségügyi védelmi tanács szerdán értékeli ki Emmanuel Macron államfő részvételével a korlátozások eredményeit, illetve dönt esetleges újabb szigorításokról, amelyeket a járványügyi szakemberek napok óta szorgalmaznak.



Egy jelentős részük szerint az intenzív osztályok leterheltségének enyhítéshez az első hullám idején elrendelt szigorú lakhelyelhagyási tilalomra lenne szükség, miután a súlyos betegek száma már átlépte az őszi tetőzés szintjét, amely pedig novemberben a lezárást követő második héten következett be.



A 7600 rendelkezésre álló intenzív ágyon jelenleg 5072 koronavírusos fertőzöttet ápolnak (98-cal többet mint 24 órával ezelőtt) a más súlyos betegségben szenvedők mellett. Országosan az intenzív ágyak 90 százaléka foglalt, s azoknak 60 százalékán fekszenek fertőzöttek.



Múlt héten a napi esetszám 40 és 50 ezer között mozgott, hétfőn 9 ezer, kedden 30 ezer új esetet jelentettek, amelyek jelentős többségét a fertőzőbb és súlyosabb lefolyású brit variáns okozza, így a szakemberek szerint az esetszámok stabilizálódása mellett sem várható egyelőre, hogy csökken a nyomás a kórházakon. Összességében 28 ezer fertőzött szorul kórházi ellátásra.



A halálozási arány ugyanakkor az idősebbek átoltottságának és a súlyos betegeknek a korábbiaknál alacsonyabb átlagéletkorának köszönhetően csökkent, de a járvány kezdete óta már több mint 95 ezren vesztették életüket.



Bruno Le Maire gazdasági miniszter kedden úgy vélte, hogy a betegek közti választás "abszolút határvonalat" jelent a kormány számára, jelezve, hogy ezt a helyzetet el fogja kerülni Franciaország.

A fővárosi régió 41 kórházának válságügyi igazgatója vasárnap húzta meg a vészharangot. Arra hívták fel a figyelmet, hogy "katasztrofális egészségügyi helyzet" alakult ki Párizsban, s fel kell arra is készülni, hogy az orvosoknak válogatniuk kell majd a betegek közül azért, hogy "a lehető legtöbb életet mentsenek meg". A Le Journal du dimanche hetilapban közétett írás aláírói szerint "már most tudható, hogy két héten belül a kapacitások betelnek".



"Biztos, hogy nem akarunk odáig elérni, hogy a kórházi dolgozóknak választaniuk kelljen a beteg közül" - hangsúlyozta a tárcavezető az RCJ rádiónak adott interjúban. Bruno Le Maire megvédte a kormány azon döntését, amely alapján nem rendelt el korábban szigorú lezárást az ellátórendszer újabb leterheltségnek elkerülésére.



"Tudatos választás volt a franciákat a lehető legtovább megóvni (a lezárástól), elkerülni a túlságosan nehéz egészségügyi korlátozó intézkedéseket" - mondta a kormánytag a franciák mentális egészségére, szociális helyzetére és a gazdaság működésére hivatkozva.