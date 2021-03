Koronavírus-járvány

Kreml: Putyin beoltása példaként szolgál az oroszok számára

Vlagyimir Putyin elnöknek a Covid-19 elleni beoltása példaként szolgál majd az oroszok számára, és a vakcina beadatására fogja ösztönözni őket - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az Argumenti i Fakti című lapban kedden megjelent nyilatkozatában.



"Úgy gondolom, hogy növeli az egész (oltási) folyamat dinamikáját" - fogalmazott a szóvivő.



Elismerte, hogy sokan továbbra is gyanakvással viszonyulnak a vakcinációs megelőzéshez, amit "nemzeti sajátosságnak" nevezett. Peszkov azt hangoztatta, hogy koronavírus-járvány megállítását csak a populációs védettség (nyájimmunitás) kialakításával lehet elérni, amihez fokozni kell a vakcináció propagálását, és bővíteni kell az oltóanyaggyártást.



Putyint a múlt héten szerdán oltották be az új koronavírusos fertőzés ellen, az első dózist kapta meg. Az eseményről felvétel nem készült, az alkalmazott vakcináról hivatalosan csak annyit árultak el, hogy egyike az Oroszországban kifejlesztett három oltóanyagnak.



Peszkov kedden újságíróknak nyilatkozva azt mondta, a Kreml üdvözli, hogy Szergej Sojgu védelmi miniszter és több régió kormányzója is nyilvánosan oltatta be magát, és "felbecsülhetetlen értékűnek" nevezte, hogy közmegbecsülésnek örvendő emberek személyes példával jártak elöl.



A szóvivő a Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes irányítása alatt álló operatív törzs hatáskörébe utalta annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy szerveznek-e majd utakat külföldiek számára, hogy Oroszországban oltassák be magukat. Mint mondta, az elnök ennek eldöntésében figyelembe fogja venni a testület véleményét.



Leszögezte, hogy Oroszország számára saját lakosságának beoltása abszolút elsődleges. Hozzátette ugyanakkor, hogy több európai ország hivatalos képviselője is azzal a kéréssel fordult Moszkvához, hogy könnyítse meg a beutazást azon külföldiek számára, akik be akarják adatni maguknak a Covid-19 elleni védőoltást.



Oroszországban a kedden közzétett hivatalos adatok szerint az igazolt új fertőzöttek száma az elmúlt napon 8277-tel - ez a legalacsonyabb érték szeptember 29. óta - 4 563 820-ra emelkedett.



A napi növekmény 0,18 százalék, az új esetek 12,2 százaléka tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 282 382-re csökkent, a halálos áldozatoké 409-cel 98 442-re, a felépülteké pedig 9588-cal 4 155 996-ra emelkedett. Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 119,9 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 188 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Új koronavírusos fertőzés gyanújával 486 378 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.



Tatyjana Szemjonova egészségügyi miniszterhelyettes egy keddi moszkvai tanácskozáson azt mondta, a megbetegedési mutatók és a betegségek lefolyása arról tanúsodnak, hogy Oroszországot is elérheti a Covid-19 harmadik hulláma. Hozzátette, hogy a tárca intézkedéseket hozott ennek megelőzése és a populációs védettség elérése érdekében.

Vagyim Pokrovszkij, az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet kutatóintézete megelőzési központjának vezetője ezzel kapcsolatban a Govorit Moszkva rádióadónak úgy nyilatkozott, hogy ő nem számít harmadik hullámra, mert nagyon gyorsan növekszik az immunitással rendelkező réteg, ezért szerinte nem lesz nagyon nagy emelkedés a megbetegedések számában. A szakértő a hónap elején megjelent adatokra hivatkozva azt mondta, hogy Moszkvában már a lakosság 40 százalékánál kimutatták az antitestet.



Úgy vélekedett, hogy már májusban sikerülhet elérni a 60 százalékot, amit csak kevés választ el a 70 százaléktól, amely a járvány megszűnésének a szintje.