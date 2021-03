Koronavírus-járvány

Lengyelországban gyorsítanak az oltási kampányon

Lengyelországban áprilistól gyorsítanak a koronavírus elleni oltási kampányon, a módosított stratégia szerint a lakosság születési évjárat szerinti, majd általánosan, mindenkire kiterjedő oltására állnak át - jelentették be kedden a járványkórházzá átalakított varsói nemzeti stadionban megtartott sajtóértekezleten.



A vakcinaszállítmányok várható gyorsulása kapcsán módosított ütemterv szerint a második negyedév végéig 20 millió oltást adnak be, augusztus végéig pedig beoltják az összes önkéntesen jelentkező lengyelt - hangzott el a Mateusz Morawiecki kormányfő, Adam Niedzielski egészségügyi miniszter és Michal Dworczyk, a kormányfői hivatal miniszteri rangú vezetője részvételével megtartott konferencián.



Az oltási kampány hatékonyságának biztosításása érdekében több oltóhelyet nyitnak, újonnan nemcsak az egészségügyi intézményekben, hanem az önkormányzatok által kijelölt pontokban, az üzemekben, a patikákban, valamint a drive-thru pontokban is lebonyolítják a vakcinázást.



Míg eddig az elsőbbségi csoportok (az egészségügyi dolgozók, az idősebb emberek, a tanárok, a fegyveres erők) oltása zajlik, április 12-től kezdve születési évjárat szerinti oltási regisztráció indul. Naponta egy-egy évfolyam iratkozhat majd fel, így a április 12. és április 23. között az 1962 és 1972 között születettek kerülnek sorra. Az első jelentkezőket még áprilisban be is oltják, feltehetőleg májusban pedig már mindenki számára, a születési évre való tekintet nélkül teszik elérhetővé az oltásokat - közölte a sajtóértekezleten Dworczyk.



Morawiecki elmondta: a kormány célja a havi 10 millió oltás beadása. E célkitűzés teljesítését viszont a vakcinák elérhetőségétől tette függővé. Dworczyk bejelentette: a gyártók ígérete szerint áprilisban több mint 5 millió adag oltóanyag érkezik, de nem kizárt akár 7 millió adag szállítása is.



Morawiecki tudatta: kedd délutánig 6 millió oltást adtak be. A lengyel egészségügyi tárca adatai szerint több mint 2 millió embert az alkalmazott vakcinák második dózisával is beoltottak a mintegy 31 millió felnőtt lakost számláló Lengyelországban.



Keddi adatok szerint egy nap alatt 20 870 új fertőződést mutattak ki, ami mintegy 4129-cel több, mint az előző hét azonos napján. Kifejezetten a Covid-19 miatt egy nap alatt 100 ember, a Covid-19 és más betegségek együttes megléte miatt pedig 361 ember hunyt el.



Több mint ezer fővel nőtt egy nap alatt a kórházban kezeltek száma. Jelenleg 31 071 fertőzött szorul kórházi kezelésre, közülük 3054-en vannak lélegeztetőgépen.