Koronavírus-járvány

Felfüggesztik az AstraZeneca-vakcina használatát a 60 éven aluliaknál Berlinben

Lehetséges mellékhatásokról szóló új adatok miatt felfüggesztik az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid-19) elleni AtsraZeneca-féle védőoltások beadását Berlinben a 60 alattiaknál - jelentette be a tartományi rangú német főváros kormányának egészségügyért felelő tagja.



Dilek Kalayci egészségügyi szenátor a Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) regionális közszolgálati médiatársaságnak elmondta, hogy a 60 éven aluliaknak kiadott oltási időpontokat mind lemondják, és azt is majd csak később döntik el, hogy mi legyen azokkal, akik már kaptak egy adagot az AstraZeneca készítményéből.



A szérum használatát szabályozó előírásokat az úgynevezett állandó oltási bizottság (STIKO) - a szövetségi kormány munkáját a fertőző betegségek elleni védekezés ügyében ajánlásokkal segítő szakértői testület - és az oltóanyagokért felelős szakhatóság, a Paul Ehrlich intézet (PEI) új állásfoglalása alapján alakítják majd.



Az ügyet a szövetségi egészségügyi miniszter és a tartományi kormányok egészségügyért felelős tagjainak keddre összehívott rendkívüli tanácskozásán is megtárgyalják - mondta Dilek Kalayci.



Előzőleg a legnagyobb európai egyetemi klinikák közé tartozó berlini Charité és a több tartományi fenntartású berlini klinikát működtető Vivantes kórházüzemeltető társaság vezetése úgy döntött, hogy elővigyázatosságból nem adnak AstraZeneca-vakcinát 55 év alatti nő munkavállalóiknak. A döntést azzal indokolták, hogy értesültek több új németországi esetről, amelyekben agyi vérrögképződés lépett fel nőknél AstraZeneca-féle oltás beadása után.



Ugyancsak kedden, röviddel a berlini bejelentés után egy másik németországi nagyváros, München vezetése is közölte, hogy "a lehetséges oltási komplikációk tisztázásáig" felfüggesztik az AstraZeneca-vakcina használatát a 60 éven aluliaknál.



A német sajtóban ismertetett adatok szerint a PEI-nél hétfőig 31 olyan esetet vettek nyilvántartásba, amelynél időbeli kapcsolódás mutatható ki AstraZeneca-vakcina használata és agyi vérrögképződés között. Az érrendszeri károsodás kilenc esetben halálos volt. A 31 érintett közül 29 nő van, 20 és 63 év közöttiek.



Németországban eddig mintegy 13,1 millió adag oltást adtak be a Covid-19 ellen, 2,7 milliót az brit-svéd AstraZeneca gyógyszergyártó óriáscég és az Oxfordi Egyetem közös fejlesztésű szérumából.