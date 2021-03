Tragédia

Tömeghalál Tanzánia volt elnökének gyásszertartásán: csaknem félszáz embert halálra tapostak

Csaknem félszáz embert tapostak halálra Tanzánia volt elnökének, John Magufulinak a gyászszertartásán, amelyet egy stadionban tartottak - adta hírül kedden a Citizen című helyi újság.



A szertartás már több mint egy hete, március 21-én volt. A tumultust a túlzott rajongás okozta: több tízezren mentek el az Uhuru (Szabadság) Stadionhoz leróni kegyeletüket és utolsó pillantást vetni a volt elnökre.



"Egy idő után többen türelmetlenkedni kezdtek, és olyan helyeken nyomultak be a stadionba, ahol tilos lett volna" - mondta a lapnak Lazaro Mambosasa, Dar es Salaam különleges rendőri egységének parancsnoka.



Közvetlenül a szerencsétlenség után még csak öt halottról számolt be a rendőrség.



A legfrissebb hivatalos adatok szerint legalább 45-en vesztették életüket a tülekedésben, további 37 embert pedig sérüléseik miatt kórházakba kellett szállítani.



Magufuli 61 évet élt, március 17-én halt meg Dar es Salaamban, a hivatalos közlés szerint szívprobléma miatt, amelyet azonban nem kizárt, hogy koronavírus-fertőzés okozott. Március első felében ugyanis elterjedt a hír, hogy a sokáig vírustagadó és a járvány ellen pusztán országos imádkozásra szólító államfő súlyos beteg lett koronavírus-fertőzés miatt. A szóbeszédre az adott alapot, hogy Magufuli akkor már közel két hete nem jelent meg a nyilvánosságban, holott korábban az állami tévében hetente többször is szerepelt.