Koronavírus-járvány

Biostatisztikus: Belgiumban egy héten belül tetőzhet az új fertőzöttek száma

Noha egy hét alatt 22 százalékkal nőtt a fertőzöttek és kórházba szállított betegek napi átlagos száma is, az adatok "megnyugodni" látszanak, a járványhullám fokozatosan enyhül. 2021.03.29 20:12 MTI

Noha a koronavírussal megfertőzöttek száma továbbra is emelkedik Belgiumban, a növekedés üteme lassulni kezdett, ami azt jelenti, hogy az újonnan megfertőződöttek száma a hét végére tetőzhet az országban - közölte az ügyben illetékes belga biostatisztikus nyilatkozatára hivatkozva a belga sajtó hétfőn.



Geert Molenberghs, a leuveni katolikus egyetem biostatisztikusa a Het Laatste Nieuws című flamand nyelvű belga napilapnak adott nyilatkozatában kiemelte: noha egy hét alatt 22 százalékkal nőtt a fertőzöttek és kórházba szállított betegek napi átlagos száma is, az adatok "megnyugodni" látszanak, a járványhullám fokozatosan enyhül.



"Ha ez a tendencia folytatódik, akkor a hétvégére elérjük a csúcsot" - fogalmazott.



Hozzátette, a következő napok tartósan 20 fok körüli vagy esetenként azt is meghaladó hőmérséklete kedvez a vírus elleni védekezésnek. A fertőzés "főszezonja" véget ért - mondta.



A La Libre Belgique című francia nyelvű napilap arról számolt be hétfőn, hogy a Heysel labdarúgó stadionhoz tartozó sportcentrumban kialakított, február közepén nyílt oltóközpont mellett újabb oltópontot adtak át a brüsszeli régióban. Az Asztrid királynéról elnevezett katonai kórházban tervezett októközpont megnyitása azonban legalább egy hónappal késik az oltóanyagellátás nehézségei miatt. Az új oltóközpont naponta mintegy ezer, ezerötszáz ember beoltására lesz alkalmas.



Belgiumban jelenleg a Pfizer/BioNTech, a Moderna és az AstraZeneca oltóanyagait alkalmazzák, a Johnson & Johnson vakcinája várhatóan leghamarabb április 19-től lesz elérhető az országban - közölték.



A Le Soir című francia nyelvű belga napilap arról számolt be, hogy a belgiumi gyógyszertárakban április 6-tól gyorsteszt lesz megvásárolható. A gyorsteszteket mindenki maga végezheti, a tesztek mintegy 15-20 perc alatt eredményt mutatnak - közöték.



Az illetékes belga közegészségügyi intézet hétfői tájékoztatása szerint a koronavírussal összefüggő minden adat emelkedést mutat Belgiumban. A múlt hét folyamán naponta átlagosan mintegy 28 ember halt meg a vírus szövődményeiben az országban, ez 18 százalékos emelkedést jelent a megelőző hét azonos időszakához képest. Átlagosan naponta 4705 új fertőzöttet vettek nyilvántartásba, ami egyhetes viszonylatban 22 százalékos emelkedést mutat. Belgiumban naponta mintegy 66 100 vírustesztet végeztek, a pozitivitási ráta 7,7 országosan. Kórházba átlagosan 242 embert szállítottak, ez egy hét alatt 22 százalékos növekedést jelent. Kórházban jelenleg 2691 embert ápolnak a koronavírus-fertőzéssel összefüggésben, közülük 711 beteget részesítenek intenzív ellátásban. Elmondták, Belgium lakosságának 10,7 százaléka kapta meg az első adag védőoltást, és 4,4 százalék azok aránya, akik már mind a két dózis megkapták.



Megjelenése óta 870 757 ember esetében mutatták ki a koronavírust, és 22 897 haltak meg a szövődményekben Belgiumban.