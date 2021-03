Koronavírus-járvány

Bécsben meghosszabbítják a tervezett húsvéti zárlatot

Bécsben április 11-éig meghosszabbítják az eredetileg hatnaposra tervezett, a koronavírus-járvány miatt elrendelt húsvéti zárlatot - jelentette be Michael Ludwig polgármester hétfőn újságírók előtt.



Ausztria keleti tartományaiban - Burgenlandban, Alsó-Ausztriában és Bécsben - április elsején, nagycsütörtökön kezdődik teljes zárlat. Michael Ludwig bécsi polgármester azonban - a fővárosi kórházak intenzívkapacitásának fenyegető túlterheltsége miatt - az egészségügyi miniszter és szakértők ajánlását figyelembe véve a zárlatot április 11-éig meghosszabbította.



"Megértem a kereskedők, étteremtulajdonosok, a kulturális és a sportélet képviselőit, és mindenkit, aki nyitást követel, de inkább vállalom velük a vitát, mint annak a felelősségét, hogy esetleg arról kelljen dönteni a kórházakban, hogy melyik életet mentsük meg, és melyiket ne" - hangsúlyozta Ludwig.



Hans Peter Doskozil, burgenlandi és Johanna Mikl-Leitner alsó-ausztriai tartományfőnökök egyelőre kitart az április 7-ei nyitás mellett, és húsvéthétfőn a járványügyi adatok újbóli kiértékelésétől tennék függővé a további lépéseket. Doskozil felvetette továbbá, hogy ebbe a soron következő tanácskozásba újra be kellene vonni a többi tartományfőnököt is, hiszen Ausztria-szerte emelkedik mind a napi új megbetegedések, mind a koronavírussal kórházban, illetve intenzívosztályon ápoltak száma.



A zárlatra vonatkozó rendelkezés szerint nagycsütörtökön - az alapvető szükségleti cikkeket árusító boltok és gyógyszertárak kivételével - újra bezárnak az üzletek, a fodrászatok, kozmetikák és masszázsszalonok. A nagy bevásárlóközpontok is csak élelmiszert, illetve egészségügyi és tisztasági szereket árusíthatnak, tehát cipőt, ruhaneműt vagy éppen televízót, mosógépet nem. Kötelező lesz viselni az FFP2-es maszkot minden olyan belső térben, ahol egynél több ember van jelen, és szabadtéri csoportosulások alkalmával is. A jelenlegi éjszakai kijárási korlátozás helyett újra életbe lép a 24 órás korlátozás, amely alól kivételt csak a munkába járás, az alapvető élelmiszerek beszerzése, a segítségnyújtás, illetve az egészségügyi séta jelent.



Ausztriában az elmúlt 24 órában 3076 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 539 541 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápoltak száma jelenleg 2227, az intenzív kezelésre szorulók 534-en vannak. A fertőzés okozta betegség (Covid-19) szövődményeibe az elmúlt napon 19-en haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 9275-re emelkedett. A betegségből felgyógyultak száma 494 377.