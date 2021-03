Koronavírus-járvány

Meghosszabbították a kilakoltatási moratóriumot az Egyesült Államokban

A közegészségügyi válsághelyzet okozta gazdasági visszaesés miatt amerikai emberek milliói kerültek nehéz helyzetbe, mert nem tudják fizetni a bérleti díjakat. 2021.03.29 19:00 MTI

Június 30-ig meghosszabbította az érvényben lévő kilakoltatási moratóriumot az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) - jelentette be hétfői közleményében Rochelle Walensky, az állami szerv igazgatója.



A CDC vezetője szerint a közegészségügyi válsághelyzet okozta gazdasági visszaesés miatt amerikai emberek milliói kerültek nehéz helyzetbe, mert nem tudják fizetni a bérleti díjakat. "Kulcsfontosságú lépés a COVID-19 terjedésének megállításában, hogy az otthonaikban tudjuk tartani az embereket, távol a túlzsúfolt gyűjtőhelyektől, mint amilyenek például a hajléktalanszállók" - fogalmazott Walensky.



A rendeletet eredetileg szeptemberben adta ki az atlantai székhelyű ügynökség, Donald Trump volt amerikai elnök adminisztrációja idején. Január 29-én pedig - miután Joe Biden elnök hivatalba lépett - egyszer már meghosszabbították március végéig. Az amerikai törvényhozás ebben a hónapban 21,5 milliárd dolláros sürgősségi bérleti támogatást hagyott jóvá. Ezt megelőzően, decemberben 25 milliárd dollárt szavaztak meg ugyanerre a célra.



A Fehér Ház adatai szerint januárban minden ötödik amerikai bérlő elmaradt a bérleti díjak befizetésével. A CDC pedig arról számolt be, hogy több mint 4 millió amerikai felnőtt tart a kilakoltatás közvetlen kockázatától. A rendelet azokra az egyedülálló bérlőkre vonatkozik, akiknek az éves jövedelme nem haladja meg a 99 000 dollárt. Házaspárok esetén pedig azok vehetik igénybe a segítséget, akiknek a közös éves jövedelme nem több mint 198 000 dollár.



A CDC adatai szerint vasárnapig csaknem 143,5 millió koronavírus elleni vakcinát adtak be az Egyesült Államokban, amely a jelenleg rendelkezésre álló mennyiség körülbelül 79 százaléka. Ez azt jelenti, hogy egy nap alatt körülbelül 3,3 millióval nőtt a beadott oltások száma, amely az elmúlt hét napi átlagát 2,7 millió adagra növelte. A hivatalos statisztika szerint a lakosság körülbelül 28,2 százaléka - azaz 94 millió ember - kapott legalább egy adag oltást, és az amerikaiak 15,5 százalékának - azaz körülbelül 52 millió embernek - a teljes dózist beadták.



Tíz amerikai állam jelezte, hogy ettől a héttől kezdve minden felnőtt számára elérhetővé teszik a COVID-19 vakcinát. Joe Biden korábban azt az ígéretet tette, hogy május 1-re a teljes felnőtt lakosság számára elérhetővé teszik az oltásokat. A USA Today című napilap információi szerint Kansasban, Louisianában, Észak-Dakotában, Ohióban, Oklahomában és Texasban már hétfőn minden 16 éven felüli lakos jogosulttá válik. Kedden Minnesotában, szerdán Indianában és Dél-Karolinában, csütörtökön pedig Connecticutban oldják fel a korlátozásokat.

Bár az egészségügyi szakemberek továbbra is arra kérik a lakosságot, hogy csak halaszthatatlan esetben utazzanak, az amerikai Közlekedésbiztonsági Ügynökség (TSA) adatai szerint a hétvégén ismét rekordot döntött - a járvány kezdete óta - a légiközlekedést igénybe vevő utasok napi száma az Egyesült Államokban. A TSA arról számolt be, hogy csak vasárnap 1,57 millióan utaztak repülővel, az elmúlt héten pedig összesen több mint 9,5 millió ember vette igénybe a légiközlekedést.



A vasárnapi számok azt mutatják, hogy több mint nyolcszor annyian repültek, mint egy évvel ezelőtt ezen a napon, amikor a súlyos járvány miatt csak 180 000 ember közlekedett repülővel. Szakemberek szerint az új adatok reményt adhatnak a válság miatt nehéz helyzetbe került légitársaságoknak, de - ahogy fogalmaztak - még mindig hosszú az út, mire a szektor visszatérhet a pandémiát megelőző korszakhoz. A TSA adatai szerint 2019-ben ugyanezen a napon több mint 2,5 millió ember utazott repülővel, azaz a mostani utasszámok még csak a járvány előtti időszak 62 százalékát érték el.