Irányváltást sürget a védekezésben a német belügyminiszter

2021.03.29 18:21 MTI

Kudarcba fulladt a szövetségi kormány és a tartományi kormányok megegyezésein alapuló eljárás az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) terjedése elleni németországi védekezésben, ezért a berlini vezetésnek át kell vennie az irányítást - mondta Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter hétfőn.



A bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa a Süddeutsche Zeitung című lapnak elmondta, hogy a koalíciós partnereknek - a CSU-testvérpárt Kereszténydemokrata Uniónak (CDU) és a szociáldemokratáknak (SPD) - a lehető leggyorsabban ki kell dolgozniuk a védekezés irányvonalát, amelynek alapján a minisztériumok jogszabálytervezeteket készítenek, és ezeket a javaslatokat a kormány a törvényhozás elé terjeszti.



A fertőző betegségek elleni védekezés ügyében mindig is a szövetségi kormánynál volt törvénykezdeményezés hatásköre, "csak élni kell vele" - emelte ki a miniszter a lap hírportálján ismertetett nyilatkozatában.



Mint mondta, pontosan meg kell határozni, hogy szükség esetén miként kell az egész országban szigorítani előírásokat, és hogyan kell visszavonni a korlátozásokat ugyancsak egységesen, amikor javul a járványhelyzet. Minden intézkedést a hétnapi fertőzésgyakoriság - a megelőző hét napon regisztrált új fertőződések százezer lakosra vetített száma - alakulásához kell kötni.



A SARS-Cov-2 elleni védekezés folytatására tett javaslatokat a szövetségi parlamenttel (Bundestag) és a törvényhozás tartományi kormányokat összefogó kamarájával (Bundesrat) is el kell fogadtatni. Ez a megoldás kellően hatékony és erősíti a politikai rendszer legitimációját, szemben az úgynevezett miniszterelnöki konferencia (MPK) - a járványügyi védekezés gyakorlati megvalósításáért felelős tartományi kormányfők egyeztető testülete - és a szövetségi kormány megállapodásain alapuló eljárással, amely kudarcba fulladt - fejtette ki Horst Seehofer.



Elmondta, hogy az eddigieknél sokkal veszélyesebb, úgynevezett brit (B.1.1.7-es jelzésű) vírusváltozat szétterjedése miatt az a legfontosabb, hogy két hétre a társadalmi és gazdasági élet minél több területét leállítsák, a korlátozások visszavonásához pedig be kell vezetni a vírus lehetséges útjait szorosan követő tesztelés országosan egységes rendszerét.



A legtekintélyesebb német politikusok közé tartozó miniszter nyilatkozatával kiállt a kancellár, Angela Merkel mellett, aki már egy vasárnapi interjúban jelezte, hogy messzemenően elégedetlen egyes tartományi kormányok tevékenységével, és kilátásba helyezte, hogy törvényekkel kényszerít ki irányváltást.

A kancellár az ARD országos köztelevízióban sugározott interjúban elmondta: "nem tölti el örömmel", hogy több tartomány vezetése az MPK-val kötött minapi megállapodással szembehelyezkedve késlekedik az úgynevezett vészfékrendszer alkalmazásával.



Ha napokon belül nem lesz változás, a szövetségi kormány magához vonja az ügyet. "Nem várok, amíg százezerre emelkedik a (napi új) fertőződések száma" - jelentette ki Angela Merkel.



Azzal kapcsolatban, hogy a Bundesrat révén a szövetségi szintű törvényeken nyugvó járványkezeléshez is szükséges a tartományi kormányok közreműködése, rámutatott, hogy a föderális berendezkedésű országban állandó az együttműködési kényszer a szövetségi kormány és a tartományok között.



Németországban "nem egy főmufti rendelkezésére" haladnak előre az ügyek - fogalmazott.



A vészfékrendszer lényege, hogy vissza kell állítani a második járványhullám enyhülése révén március elején felfüggesztett korlátozásokat, és újabb szigorításokat is be kell vezetni azokban a tartományokban, járásokban vagy városokban, amelyekben tartósan - egymás után három nap - száz fölött van a hétnapi fertőzésgyakoriság.



A szövetségi kormány szerint új intézkedésként mindenekelőtt kijárási korlátozásokat kellene elrendelni az esti és éjszakai órákra, mert a magán összejöveteleken a legnagyobb a vírus továbbadásának veszélye.



Több tartományban a korábbi korlátozások visszaállítása és új szigorítások helyett a március elején bevezetett lazább rendszer továbbfejlesztésére törekednek. A tartományi rangú fővárosban, Berlinben például egy szerdán életbe lépő új szabály szerint továbbra is nyitva tarthatnak a hónap eleje óta ismét működő üzletek, illetve szolgáltatók, például elektronikai cikkeket forgalmazó boltok vagy fodrászatok, de csak aznapi negatív SARS-Cov-2 gyorsteszt lelettel rendelkező vásárlókat, vendégeket fogadhatnak.



Az SPD-s vezetésű tartományi kormány annak ellenére nem állítja vissza a korlátozásokat, hogy a hétnapi fertőzésgyakoriság már március 25-én átlépte a 100-as határértéket, és a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) adatai szerint hétfő reggel 146-on állt.



Az RKI kimutatása szerint a hétnapi fertőzésgyakoriság országos szinten március 21-én lépte át a 100-as határértéket, és hétfő reggel 134,4 volt, jelentősen emelkedve az egy nappal korábbi 129,70-hez képest.



Az intézet hétfői összesítése szerint az utóbbi 24 óra alatt 9872 fertőződést szűrtek ki tesztekkel. Ez csaknem harmincszázalékos növekedés az egy héttel korábbi 7709-hez képest. Az új regisztrált fertőződésekkel együtt 2 782 273 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t.

Ugyanakkor a vírus által okozott betegséggel (Covid-19) összefüggésben egy nap alatt regisztrált halálesetek száma 43-ra csökkent az egy héttel korábbi 50-ről. A csökkenést a legidősebb korosztályokra és a leginkább veszélyeztetett csoportokra összpontosító oltási kampány előrehaladásának tulajdonítják szakértők. Az új halálesetekkel 75 913-ra emelkedett a járvány áldozatainak száma Németországban.