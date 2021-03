Koronavírus-járvány

Romániában több mint húsz településen tüntettek a megszorítások ellen

Romániában vasárnap este lépett hatályba az a kormányhatározat, amely két órával növeli az éjszakai kijárási tilalom időtartamát. 2021.03.29 14:56 MTI

Romániában 24 településen voltak kisebb-nagyobb tüntetések vasárnap éjszaka a járványügyi korlátozások szigorítása ellen, hét esetben a résztvevők száma meghaladta a törvényes előírásokban megszabott százat - közölte hétfőn a Mediafax hírügynökség a hatóságok összegzését ismertetve.



A csendőrség 219 bírságot szabott ki a szervezőkre és egyes résztvevőkre megközelítőleg 100 ezer lej (7,4 millió forint) értékben, amiért nem tartották be a - fertőzöttebb településeken immár korábban kezdődő - kijárási tilalmat, a gyülekezési korlátozásokat és az egészségügyi előírásokat.



Vasárnapra virradó éjszaka a hatóságok 120 ezer lejre bírságoltak és bezárattak három bukaresti luxus szórakozóhelyet, ahol a korábbi bírságok ellenére, a járványügyi tiltásokat semmibe véve rendszeresen nagyszabású bulikat tartottak.



Romániában vasárnap este lépett hatályba az a kormányhatározat, amely két órával növeli az éjszakai kijárási tilalom időtartamát, és csökkenti az üzletek nyitvatartási idejét azokon a településeken, amelyeken felgyorsult a koronavírus-fertőzések terjedési üteme. A kormányhatározat egyebek mellett a klubok, bárok, diszkók és játéktermek működését is betiltja.



A stratégiai kommunikációs törzs hétfői jelentése szerint Romániában újabb rekordot döntve megközelítette az 1400-at az intenzív terápián ápolt súlyos esetek száma, ami több mint 93 százalékos telítettséget jelent.



Hétfőn újabb 120 koronavírusos beteg haláláról számoltak be a hatóságok. Kevesebb mint egy hónap alatt Romániában csaknem megkétszereződött a halálesetek száma. Bár a hivatalosan regisztrált új esetek átlagos száma nem érte el az 5500-at (míg tavaly novemberben a 8500-at közelítette), a járványügyi szakemberek az áldozatok és a súlyos esetek gyorsan növekvő számából arra következtetnek, hogy sok tekintetben súlyosabb a helyzet, mint a második hullám tetőzése idején.