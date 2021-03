Koronavírus-járvány

Kötelező maszkviseléssel 5000 fős koncertet tartottak Barcelonában

Kötelező maszkviselés és számos egyéb óvintézkedés mellett 5000 fős koncertet tartottak Barcelonában a hétvégén egy járványügyi kísérlet részeként.



Az eseménnyel a szervezők azt kívánják bizonyítani az egészségügyi hatóságoknak, hogy kellő odafigyeléssel lehetséges biztonságos körülmények között tömegrendezvényeket tartani, minimalizálva a koronavírus-fertőzés kockázatát.



A közönségnek a koncert napján, szombaton antigéntesztet kellett elvégeztetnie, amelyet kijelölt helyszíneken tehetett meg ingyenesen. Ötezerből hat vizsgálat eredménye lett pozitív.



A negatív teszttel rendelkezőket négy bejáraton, fokozatosan engedték be a koncertre. A folyamatosan szellőztetett termet három, egyenként 1800 ember befogadására alkalmas területre osztották fel. Belépéskor megmérték a testhőmérsékletet, kötelező volt a kézfertőtlenítés és mindenki kapott egy új FFP2-es maszkot, hogy lecserélje azt, amelyben érkezett.



"Ránk figyel a világ" - mondta Santi Balmes, a Love of Lesbian barcelonai zenekar frontembere a koncert kezdetén, arra kérte a közönséget, hogy szórakozzon felelősségteljesen és senki ne vegye le maszkját. Egyúttal a koncertet a létfontosságú ágazatokban, köztük az egészségügyben dolgozóknak ajánlotta.



A rendezvényt a szórakoztató- és zeneipari szakembereket tömörítő Fesztiválok a biztonságos kultúráért csoport szervezte, amely első ilyen jellegű kísérletét decemberben tartotta. Az akkori eseményen mintegy ötszázan vettek részt és senki sem fertőződött meg.



A mostani koncert megrendezésének költsége elérte a 200 ezer eurót (72,7 millió forint).



Az eseményen részt vett a tartományi ügyvivő kormány, valamint a városvezetés több tagja is.