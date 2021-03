Koronavírus-járvány

Szerbiában a migránsokat is beoltják

Megkezdték a szerbiai migránstáborok lakóinak beoltását az illetékesek pénteken annak érdekében, hogy lassítsák a koronavírus terjedését a nyugat-balkáni országban.



A hivatalos adatok szerint Szerbiában jelenleg mintegy hatezer illegális bevándorló tartózkodik, többségük a 16 befogadóközpont egyikében, a zsúfolt táborokban pedig szinte lehetetlen a szükséges távolság betartása.



Mivel több koronavírus-fertőzési esetet is regisztráltak már a táborokban, a kormány kezdeményezte, hogy kezdjék meg a migránsok beoltását is. Eddig 570 illegális bevándorló kapta meg a brit-svéd AstraZeneca oltóanyagát. Ezzel Szerbia lett az első európai ország, ahol migránsokat is beoltanak.



A hétmilliós Szerbiában eddig több mint kétmillióan kapták meg valamely védőoltás legalább egy adagját, és Belgrád további oltóanyagok beszerzését tervezi. A koronavírus-járvány kitörése óta Szerbiában 577 120 fertőzöttet regisztráltak, és 5114-en haltak meg a Covid-19 betegség következtében.