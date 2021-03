Koronavírus-járvány

A várandós nők hatékony immunválasszal reagálnak a vakcinákra

Nagy hatékonysággal termelődik antitest a SARS-CoV-2 vírussal szemben várandós és szoptató nők szervezetében az mRNS-alapú vakcinák hatására - állapította meg egy kiterjedt amerikai kutatás. Az eredmények szerint az oltóanyag védelmet jelentő immunitást ad az újszülötteknek is a placentán és az anyatejen keresztül.



A jelenlegi legnagyobb ilyen irányú vizsgálatot a Massachusetts-i Általános Kórház (MGH), a bostoni Brigham and Women's Hospital, valamint az MGH-hez, az MIT-hez és a Harvard Egyetemhez tartozó Ragon Intézet végezte - olvasható a Medicalxpress című orvostudományi hírportálon.



Az American Journal of Obstetrics and Gynecology (AJOG) című tudományos lapban bemutatott kutatásban 131 termékeny korú (84 várandós, 31 szoptató és 16 nem terhes) nő vett részt. Mindannyian a két új mRNS-alapú vakcina, a Pfizer/BioNTech vagy a Moderna egyikét kapták. Mindhárom csoportban azonos volt az antitestek szintje.



Megnyugtató módon az oltás utáni mellékhatások ritkák voltak és összehasonlíthatók a résztvevők között.



"A vakcina kiváló hatékonyságáról szóló hírek nagyon biztatók a várandós és szoptató nők számára, akik az elsődleges tesztekből kimaradtak" - mondta Andrea Edlow, az MHG szakorvosa, a tanulmány társszerzője.



Az információs fehér foltok kitöltése kulcsfontosságú, főként azon várandós páciensek számára, akiket a Covid-19 szövődményei jobban fenyegetnek. A tanulmány arra is rávilágít, milyen lelkesen vettek részt a kutatásban a szoptatósok és várandósok - tette hozzá.



Az Amerikai Egyesült Államok Járványügyi és Betegségmegelőzési Központja (CDC) szerint a várandós személyek nagyobb valószínűséggel lesznek súlyosan betegek a koronavírussal való fertőződés esetén, nagy eséllyel lesz szükségük kórházi kezelésre, intenzív ellátásra vagy lélegeztetésre, majd nagyobb a rizikója a különböző terhességi szövődményeknek.



Összehasonlították az oltás hatására megemelkedett antitestszintet a koronavírussal való megfertőződés révén természetes módon megnövekedett szinttel és azt találták, hogy a vakcina hatására lényegesen magasabb volt az antitestek szintje.



A vakcina által generált antitestek minden esetben jelen voltak a vizsgált köldökzsinórvérből és anyatejből vett mintákban.



"Egyértelmű bizonyítékunk van arra, hogy a Covid-19-vakcinák a csecsemőket is védő immunitást váltanak ki. Reméljük, ez a tanulmány arra ösztökéli az oltóanyagok fejlesztőit, hogy felismerjék a várandós és szoptató nők vizsgálatának fontosságát és bevonják őket a tesztekbe" - mondta Galit Alter, a Ragon Intézet munkatársa, a tanulmány társszerzője.



A szakértő szerint a fejlesztőknek fel kell ismerniük, hogy a terhesség egy különleges immunológiai állapot, melyben két életet párhuzamosan lehet megmenteni egy hatékony vakcinával.