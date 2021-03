Koronavírus-járvány

Beoltathatják magukat a Pekingben élő külföldiek

Peking ezzel Sanghaj után a második kínai nagyváros, ahol a külföldi állampolgárok számára is elérhetővé teszik a kínai fejlesztésű oltóanyagokat. 2021.03.26 MTI

Peking lehetővé teszi a kínai fővárosban élő külföldi állampolgároknak, hogy beadassák maguknak a koronavírus elleni vakcinát - jelentette be a város kormányzatának külügyekért felelős hivatala pénteken.



Peking ezzel Sanghaj után a második kínai nagyváros, ahol a külföldi állampolgárok számára is elérhetővé teszik a kínai fejlesztésű oltóanyagokat, amelyek Kínában már feltételes piaci engedéllyel rendelkeznek. A város vezetése arról pontos tájékoztatást nem nyújtott, hogy melyik vakcinát kaphatják meg az oltást igénylő külföldiek. A kiadott ismertető alapján elölt vírust tartalmazó vakcináról van szó - ebből a típusból jelenleg három rendelkezik a szükséges engedéllyel Kínában: a Sinopharm kínai gyártó két, és a Sinovac egy oltóanyaga.



A kínai közegészségügyi biztosítási rendszerben nem szereplő külföldieknek adagonként 93,5 jüant (4400 forint) kell fizetniük a két dózist beadását igénylő vakcináért.



A sanghaji egészségügyi bizottság kedden jelentette be, hogy március 29-étől megnyitja az oltáshoz szükséges regisztrációs rendszert a városban élő külföldiek előtt. Pekingben pedig kedden a városban állomásozó külföldi diplomaták, újságírók és családtagjaik kapták meg önkéntes alapon a Sinopharm egyik oltóanyagának első dózisát saját költségen. A kínai külügyminisztérium szerdai közlése szerint összesen 27 ország 71 sajtóképviseletének mintegy 150 újságírója élt a lehetőséggel.