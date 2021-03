Koronavírus-járvány

Húsvétra hatnapos zárlatot vezetnek be Ausztria keleti tartományaiban

Ausztria legfertőzöttebb keleti tartományaiban húsvétkor - április 1-jétől 6-ig - teljes zárlatot vezetnek be, hogy megelőzzék a kórházak koronavírus-osztályainak túlterhelését - jelentette be Rudolf Anschober egészségügyi miniszter szerda este az érintett tartományfőnökökkel tartott közös sajtótájékoztatóján.



"Burgenland, Alsó-Ausztria és Bécs napok óta kritikus járványügyi adatokat produkál, és ezt a lépést nem elsősorban a napi új megbetegedések növekvő száma miatt szükséges megtenni - bár a fővárosban ez a szám is magas -, hanem a kórházak fenyegető túlterheltsége miatt" - magyarázta a tárcavezető.



Ezekben a tartományokban az új megbetegedések 90 százalékáért már a koronavírus brit mutációja felelős, amely agresszívebb és fertőzőbb, mint az eredeti vírustörzs, a betegek súlyosabb tünetekkel kerülnek kórházba, és hamarabb szorulnak intenzív kezelésre - tette hozzá. Elmondta, hogy míg a járvány első és második hullámában megbetegedett emberek 0,7 százaléka került intenzív osztályra, a mostani brit variáns által fertőzötteknél ez az arány már 2 százalék.



A rendelkezések szerin nagycsütörtökön - az alapvető szükségleti cikkeket árusító boltok és gyógyszertárak kivételével - újra bezárnak az üzletek, a fodrászatok, kozmetikák és masszázsszalonok. Kötelező lesz viselni az FFP2-es maszkot minden olyan belső térben, ahol egynél több ember van jelen, és szabadtéri csoportosulások alkalmával is. A jelenlegi éjszakai kijárási korlátozás helyett újra életbe lép a 24 órás korlátozás, amely alól kivételt csak az alapvető élelmiszerek beszerzése, a segítségnyújtás, illetve az egészségügyi séta jelent.



Szigorítják a határellenőrzéseket a cseh, a szlovák és magyar határon, az ezekből az országokból érkező ingázóknak a belépéshez nem lesz elegendő a korábbi, egy hétig érvényes negatív koronavírus teszt, hanem heti két alkalommal kell teszteltetniük magukat, hogy átjárhassanak a határon.



A tavaszi szünet utáni első hetet a tanulók még távoktatással kezdik, majd az iskolák nyitásakor mind a tanároknál, mind a diákoknál PCR-teszttel kívánják megelőzni, hogy a kéthetes otthonlét után bárki behurcolja a vírust a tanintézményekbe.



A rövid, de szigorú zárlat után, április 7-én kinyithatnak újra az üzletek és a szolgáltatók, de látogatásukhoz kötelező lesz egy negatív koronavírus teszt felmutatása. A tesztkötelezettség alól csak a patikák és az alapvető szükségleti cikkeket árusító boltok kapnak felmentést.



A miniszter nyomatékosan kérte a lakosságot, hogy tartsák be a szabályokat, és lehetőleg kerüljék a rokonlátogatásokat húsvétkor. Nem zárta ki, hogy a keleti régióban életbe lépő szigorítások - romló járványügyi helyzet esetén - más tartományokra is kiterjedhetnek.

Ausztriában az elmúlt 24 órában 3289 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 520 993 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápoltak száma jelenleg 2086, az intenzív kezelésre szorulók 447-en vannak. A fertőzés okozta betegség szövődményeibe az elmúlt napon 30-an haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 9151-re emelkedett. A betegségből felgyógyultak száma 480 597.