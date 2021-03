Koronavírus-járvány

Olaszországban sürgősségi szállítmányokkal segítik a vakcina nélkül maradt régiókat

Egymillió dózis vakcina kiszállítását rendelte el a járványért felelős kormánybiztos Olaszországban, miután több tartomány vakcina-utánpótlás nélkül maradt kedden. Lazio régió egészségügyi tanácsosa bejelentette, készen állnak az orosz vakcina helyi gyártására.



A rendkívüli járványbiztos, Francesco Paolo Figliuolo tábornok bejelentette, hogy sürgősséggel egymillió adag Pfizer-BioNTech védőoltást osztanak szét a vakcina nélkül maradt tartományokban. A régiók adatai szerint azonban ennél több, mintegy 1,7 millió azonnali dózisra lenne szükség.



A tízmilliós Lombardia tartomány kormányzójának korábbi kijelentései szerint a régió március végére teljesen feléli a rendelkezésére álló vakcinamennyiséget. Lombardiában az oltóanyaghiány mellett problémát jelent az oltás ütemezése is, miután a regisztrációs rendszer teljes kudarcot vallott. A tartomány júniusra tervezte a lakosság hetvenszázalékos átoltását, miközben december vége óta valamivel több mint 1,2 millió embert oltottak be. A lombardiai oltási kampányfelelős, Guido Bertolaso elfogadhatatlannak nevezte, hogy "miközben feljutunk a Marsra, nem vagyunk képesek oltásokat regisztrálni".



Mario Draghi miniszterelnök kedden országos, központi irányítású vakcinázási programot szorgalmazott a jelenleg tartományonként zajló oltás helyett. Hangoztatta, hogy fel kell számolni a tehetősebb északi és a kevesebb forrással bíró déli tartományok közötti különbségeket.



Olaszországban 8,1 millióra emelkedett a beoltottak száma, közülük 2,5 millióan kaptak már második dózist is. A torinói Juventus Stadium labdarúgó-stadionban vakcinázási állomást alakítottak ki.



Ellentétesen nyilatkoznak a kormány és az egészségügyi hatóságok képviselői a járványkorlátozások fenntartásáról is: Daniele Franco gazdasági miniszter közlése szerint húsvét után várható a szigorítások oldása, miközben más források szerint a zárlatot tovább hosszabbíthatják. A vírusmutánsok terjedése miatt romló járványhelyzetben több városban karantént rendeltek el Szardínia szigetén is három hét oldás után, és teljes zárlat küszöbén áll Firenze városa is.

Az Olaszország és Oroszország közötti párbeszédet szolgáló civil fórum a Szputnyik V vakcina hatékonyságáról rendezett internetes kerekasztal-beszélgetést kedden olasz járványszakértők részvételével. Többek között jelen volt a fertőző betegségekre szakosodott római Spallanzani kórház egészségügyi igazgatója, ahol megkezdődött a Szputnyik V kísérleti alkalmazása. A termék fejlesztését támogató és az értékesítéséért felelős Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője, Vlagyimir Primak elsőrendűnek nevezte Olaszországot az Európai Unióhoz fűződő kapcsolatok fenntartásában. Az olaszországi orosz nagykövet, Szergej Razov reményét fejezte ki, hogy ami az orosz vakcinát illeti, az Európai Gyógyügynökség (EMA) "értékelése gyorsan lezárul politikai és bürokrácia túlzások nélkül". Alessio D'Amato, a közép-olaszországi Lazio régió egészségügyi tanácsosa megerősítette, hogy a régió készen áll az orosz vakcina gyártására.



Az olasz gyógyszergyártókat tömörítő Farmindustria koordinátora szerint a Szputnyik V a következő oltóanyag, amelyet engedélyezni fognak az unióban.



A római egészségügyi minisztérium kedd esti adatai szerint egy nap alatt 551 beteg halt meg, a halálos áldozatok száma megközelítette a 106 ezret.