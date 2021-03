Koronavírus-járvány

Moszkva: két hónap múlva lesznek előzetes eredményei a Szputnyik V és az AstraZeneca kombinálásának

Két hónap múlva lesznek előzetes eredmények a Szputnyik V és az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinák kombinálásának tesztelésében - jelentette ki Kirill Dmitrijev, az orosz oltóanyagok fejlesztését finanszírozó, és külföldi gyártását menedzselő Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója szerdán a CNBC India televíziónak nyilatkozva.



Az orosz hírügynökségek által ismertetett interjúban közölte, hogy a két vakcina kombinációjának kipróbálása Azerbajdzsánban már javában zajlik, és a tervek szerint a jövő héten megkezdődik az Egyesült Arab Emírségekben is. Dmitrijev korábban azt mondta, hogy az RFPI az év közepétől tud majd Szputnyik V-t szállítani az "oxfordi vakcinával" való együttes oltáshoz.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak szerdán elmondta, hogy Vlagyimir Putyin elnöknek kedden a Covid-19 elleni vakcina első összetevőjét adták be, a másodikat mintegy három hét múlva fogja megkapni. A szóvivő ezúttal sem árulta el, hogy az Oroszországban bejegyzett három hazai vakcina közül melyikkel oltották be az elnököt.



Azt hangoztatta ismét, hogy mindhárom megbízható és biztonságos, és kifejezte reményét, hogy az elnök beoltása sokak számára jó példa lesz. A legelterjedtebb orosz oltóanyag, a Szputnyik V használatát eddig 56 országban engedélyezték.



Oroszországban a szerdán közzétett hivatalos adatok szerint az igazolt új fertőzöttek száma az elmúlt napon 8861-gyel 4 483 471-re emelkedett.



A napi növekmény 0,19 százalék, az új esetek 12,2 százaléka tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 288 852-re csökkent, a halálos áldozatoké 401-gyel 96 219-re, a felépülteké pedig 10 355-tel 4 098 400-ra emelkedett. Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 118,1 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 265 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Új koronavírusos fertőzés gyanújával 484 760 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.



Ciprus közölte, hogy április 1-jétől az országba beurazó orosz állampolgároknak nem kell többé két hetet karanténban eltölteniük, ha háromnaposnál nem régebbi negatív PCR-teszttel rendelkeznek és ha nem léptek kapcsolatba fertőzött személlyel. Az érkezőket a szigetországban újabb laboratóriumi ellenőrzésnek vetik alá, amelynek eredményét három órán belül SMS-ben elküldik.