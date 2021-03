Koronavírus-járvány

Temesvár vesztegzár alatt marad

A Temes megyei járványügyi operatív törzs hét nappal meghosszabbította a Temesváron és a környező településeken március 8-tól bevezetett vesztegzárat.



Az intézkedést Németh Zoltán prefektus jelentette be szerdán délután, az operatív törzs ülése után, néhány órával a korábban elrendelt vesztegzár határidejének lejárta előtt. A prefektus elmondta: a megyei egészségügyi igazgatóság javaslatára fogadták el a hosszabbítást.



A bánsági nagyvárosban tovább növekedett az utóbbi két hétben jegyzett fertőzések ezer lakosra számított aránya (a fertőzési ráta). Míg március nyolcadikán a lakosság 7,36 ezrelékét tette ki fertőzési ráta, múlt szombaton már 8,19 ezrelékes volt, és szerdára 8,43 ezrelékesre emelkedett.



Míg szombaton az operatív törzs testületében nem kapta meg a kétharmados szavazattöbbséget a karantén meghosszabbításának javaslata, és a katasztrófavédelmi államtitkárnak a rendelete volt szükséges a korlátozások fenntartásához, szerdán az operatív törzs már megszavazta a hosszabbítást. A testület egyben módosította is a korábbi rendelkezéseket. Így 22 óra után csak azok mehetnek ki a lakásukból, akik az éjszaka is nyitva tartó oltóközpontba tartanak, akik sürgősségi orvosi ellátásra szorulnak, munkaügyben vagy háziállataik szükségletei miatt hagyják el otthonukat.



A romániai erdősítési kampány indítóján részt vevő Klaus Iohannis romániai államfő újfent kijelentette: a hatóságok a helyi viszonyoknak megfelelő intézkedésekkel próbálják fékezni a járvány terjedését, és a lakosság mielőbbi beoltásában látják az egészségügyi válság megoldását. Iohannis cáfolta azonban, hogy Románia orosz vagy kínai vakcinát is próbálna beszerezni. Kijelentette: az EU illetékes hatósága által jóváhagyott oltóanyagokkal kell felgyorsítani az oltási kampányt. "Nem importálunk semmit, ami nincsen elfogadva az EU-ban" - jelentette ki az elnök.



Iohannis kijelentette: szeretné, ha úgy sikerülne kezelni a helyzetet, hogy katolikus és protestáns vallásúak április eleji húsvétján és a május elején esedékes ortodox húsvéton is az emberek elmehessenek a templomba, találkozhassanak a családjukkal. Kijelentette: a hatóságok nem kívánják korlátozni a templomlátogatást.