Koronavírus-járvány

Hétfőtől pénzbírság fenyegeti az Angliából nyomós indok nélkül külföldre utazókat

Az utazási tilalom meghirdetett célja annak megakadályozása, hogy a külföldről hazatérő turisták új koronavírus-variánsokat hurcoljanak be, veszélybe sodorva a nagy-britanniai oltási kampány eredményeit. 2021.03.23 12:24 MTI

A brit kormány kedden ismertetett tervezete szerint jövő hétfőtől komoly pénzbírsággal sújthatók mindazok, akik nyomós indok nélkül próbálnak Angliából külföldre utazni.



A nagy-britanniai koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások között már jó ideje szerepel, hogy Angliából - nagyon kevés számú indok kivételével - nem szabad külföldre utazni.



Az utazási tilalom meghirdetett célja annak megakadályozása, hogy a külföldről hazatérő turisták új koronavírus-variánsokat hurcoljanak be, veszélybe sodorva a nagy-britanniai oltási kampány eredményeit.



A brit kormány folyamatosan szigorítja a külföldi utazási tilalomról szóló rendelkezést: két hete vezették be azt a szabályt, hogy akik külföldre kívánnak utazni, ezt írásos formában kell megindokolniuk egy kötelezően kitöltendő űrlapon, amelyet a kormányzati honlapról kell letölteni.



A formanyomtatványon felsorolt lehetséges utazási indokok között szerepel a külföldi munkavállalás, a jótékonysági célokat szolgáló önkéntes tevékenység, a külföldi tanulás, illetve az, ha valakinek orvosi kezelés céljából kell külföldre utaznia.



Elfogadott indok emellett a külföldi esküvő, és az, ha valaki külföldön elhunyt hozzátartozójának temetésén kíván jelen lenni.



A kedden ismertetett újabb kiegészítő szabályozás kimondja, hogy március 29-től ötezer fontig (2,2 millió forintig) terjedő pénzbírsággal sújthatók mindazok, akik a kevés számú engedélyezett indokon kívüli okokból, mindenekelőtt turizmus céljából próbálnak Angliából külföldre utazni.



Az utazási tilalomról jelenleg kormányzati rendelkezés intézkedik, de a brit kormány átmeneti hatályú törvény szintjére kívánja emelni ezt a korlátozást, és ennek tervezetében szerepel az ötezer fontos pénzbírság is.



A kormányzati beterjesztésről csütörtökön szavaz a londoni alsóház.



A tervezet nagyon népszerűtlen a kormányzó Konzervatív Párt frakciójában, amelynek számos tagja most már inkább a korlátozások mielőbbi feloldása végett gyakorol egyre erőteljesebb nyomást Boris Johnson miniszterelnökre.



Johnson azonban a héten közölte: éppen a kormány által kidolgozott nyitási menetrend tarthatósága érdekében kell nagyon óvatosan eljárni a külföldi utazások engedélyezésével, különösen azért, mert a kontinens több országa a koronavírus-járvány harmadik hullámával küszködik, miközben Nagy-Britanniában folyamatosan javul a járványhelyzet.



A korlátozások felszámolásáról összeállított menetrendben az szerepel, hogy a külföldi utazások tilalmát legkorábban május 17-én lehet feloldani. A brit kormány külön munkacsoportja azonban még jóval e lehetséges időpont előtt megvizsgálja a turisztikai célú külföldi utazások újbóli engedélyezésének lehetőségét, és április 12-én terjeszti be ajánlásait.