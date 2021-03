Koronavírus-járvány

Kreml: adott szóra kell majd elhinni, hogy Putyin beoltatta magát

Vlagyimir Putyin elnöknek nem tetszik a kamera előtti oltakozás, ezért nem lesz nyilvános, amikor megkapja a Covid-19 elleni vakcinát, amelynek megtörténtét adott szóra kell majd elhinni - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak kedden Moszkvában.



A szóvivő megerősítette, hogy az elnöki hivatal nem szándékozik nyilvánosságra hozni, hogy Putyin melyik orosz védőoltást kapja meg. Az elnök hétfőn közölte, hogy kedden beoltatja magát.



"Mindhárom vakcina abszolút megbírható" - hangoztatta.



Oroszországban eddig a Szputnyik V, az EpiVacCorona és a CoviVac vakcinát jegyezték be. A lakosság átoltását alapvetően a legnagyobb mennyiségben rendelkezésre álló Szputnyik V-vel végzik, de használják az EpiVacCoronát is. A felső vezetés tagjainak beoltásához mindkét szert alkalmazták.



"Önöknek az adott szónak kell majd hinniük. Úgy lesz, ahogy az orvos szükségesnek véli. Ez (a beoltás) nem egy bonyolult eljárás, és a munkarend figyelembe vételével úgy fogják elvégezni, hogy az elnök munkaidejét a legkevésbé befolyásolják" -nyilatkozott a szóvivő.



Peszkov úgy vélekedett, hogy Putyin így is sokat tesz "a vakcinák propagálásáért", ezért nem kamerák előtt fogja megkapni az injekciót.



Oroszországban a kedden közzétett hivatalos adatok szerint az igazolt új fertőzöttek száma az elmúlt napon 8457-tel - ez a legalacsonyabb érték szeptember 29. óta - 4 474 610-re emelkedett.



A napi növekmény 0,19 százalék, az új esetek 11,2 százaléka tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 290 747-re csökkent, a halálos áldozatoké 427-tel 95 818-ra, a felépülteké pedig 10 860-nal 4 088 045-re emelkedett. Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 117,9 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 183 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Új koronavírusos fertőzés gyanújával 482 496 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.