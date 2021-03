Koronavírus-járvány

Jelentősen visszaszorulóban van a koronavírus-járvány Izraelben

Jelentősen visszaszorulóban van a koronavírus járvány Izraelben a világelső szinten magas átoltottság nyomán - jelentette a helyi média hétfőn.



A vasárnap elvégzett 47 986 koronavírus tesztből mindössze 669 bizonyult pozitívnak, ami 1,5 százalékos arány. Legutóbb november közepén, a harmadik hullám izraeli megjelenése előtt mértek hasonlóan alacsony számot.



Az egészségügyi minisztérium számítása szerint a vírus fertőzési mutatója, az R reprodukciós ráta jelenleg 0,62 Izraelben, ami a járvány visszaszorulását jelzi, mert száz vírushordozó mindössze 62-nek adja át a fertőzést.



Nachman As, a koronavírus ügyeiben illetékes állami koronabiztos az egyre javuló adatok mellett is óvatosságra intett, a maszkviselés és a távolságtartás fontosságát hangsúlyozta, különösen mert a közeljövőben tömegeket megmozgató események lesznek Izraelben: először kedden a parlamenti választások, majd a pészah nyolc napos ünnepe és a muzulmán ramadán.



Az egyre kedvezőbb számokat a gyors és hatékony oltási kampány révén érték el, ugyanis a közel 9,4 milliós Izraelben már 5,2 millió embert beoltottak 9,7 millió dózis oltóanyaggal, és már 4,3 millió ember a "zöld" útlevél használatára is jogosult, vagyis legalább két héttel korábban oltották be másodszorra.



Vasárnap 12 730 izraelit oltottak be először és 39 192-őt másodszor a Pfizer oltóanyaggal. A december 20-án kezdődött oltási kampányban eddig 5 175 980-an (az ország lakosságának 55,66 százaléka) kapták meg az első és 4 563 045-en a második dózis vakcinát is.



Jelenleg 15 765 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium, a koronavírus okozta szövődményekkel 816 embert ápolnak kórházakban, közülük 529-en súlyos esetnek számítanak, 211-en lélegeztetőgép segítségére szorulnak. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben tavaly február óta 6098-an haltak meg Izraelben.