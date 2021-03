Koronavírus-járvány

Indiában is gyártani fogják a Szputnyik-vakcinát

India a világ legnagyobb vakcinagyártója, és a megállapodás után a Szputnyik V legnagyobb előállítója lesz a világon Oroszország után. 2021.03.22 12:03 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Indiában is gyártani fogják a Szputnyik V, koronavírus elleni orosz vakcinát. Az országban közben ötödik napja több hónapos rekordokat döntöget a napi új koronavírusos esetek száma: az elmúlt 24 órában 46 951 ember fertőződött meg - közölte honlapján az egészségügyi minisztérium.



Az orosz közvetlen beruházási alap (RDIF) hétfőn közölte, hogy megállapodásra jutott a Virchow Biotech indiai vállalattal évi kétszázmillió adag Szputnyik V vakcina előállításáról. A tömeggyártás azután kezdődik, hogy az év második negyedévében átadták a gyárnak az ehhez szükséges technológiát.



Nemrégiben hasonló megállapodásokat kötött az indiai vállalat a Gland Pharma, a Stelis Bioharma és a Hetero gyógyszergyártókkal. India a világ legnagyobb vakcinagyártója, és a megállapodás után a Szputnyik V legnagyobb előállítója lesz a világon Oroszország után. Indián kívül Brazíliában, Kínában és Dél-Koreában állítanak elő orosz oltóanyagot.



Egy indiai laboratórium már kérvényezte a Szputnyik V sürgősségi használatra való jóváhagyását az indiai gyógyszerfelügyelettől, de a hatóság további adatokat kért ehhez az orosz fejlesztőktől.



A szubkontinensen közben rekordszintre emelkedett az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma. A hétfőn közölt 46 951-es esetszám a legmagasabb négy hónap óta. Tavaly november 11-én volt a rekord, akkor 47 905 fertőzöttet regisztráltak.



Az egészségügyi minisztérium összesítése szerint a járvány kezdete óta 11 646 081 ember kapta el a koronavírus-fertőzést. A fertőzöttek száma továbbra is a nyugat-indiai Mahárástra államban a legmagasabb, az elmúlt 24 órában 30 535 beteget regisztráltak. Ott már összesen 2 479 682 fertőzöttről tudnak.



Az ország egészében egy nap alatt 212 ember halt bele a vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, és ezzel a számuk 159 967-re nőtt. Az egészségügyi minisztérium hangsúlyozta, hogy a halálesetek több mint hetven százalékát "kísérő betegségek" okozták.



A gyógyultak száma az országban 95,75 százaléka a fertőzöttekének: 11 151 468 gyógyultról tudnak a hatóságok. A január 16-án kezdődött oltási kampányban eddig 45 milliónál több embert oltottak be az 1,35 milliárdos országban.



A fertőzöttek és a halottak számát illetően India a harmadik helyen áll a világon az Egybesült Államok és Brazília után.