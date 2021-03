Koronavírus-járvány

Kijárási tilalmat vezethetnek be Németországban

Éjszakai kijárási tilalmat vezethetnek be Németországban az új típusú koronavírussal (SARS-CoV-2) leginkább fertőzött térségekben egy kiszivárogtatott javaslat szerint, amely a szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetőinek hétfői járványügyi tanácskozására készült.



A szövetségi kormány álláspontját rögzítő tervezet szerint a SARS-CoV-2 járványának rohamosan erősödő harmadik hulláma miatt legalább április 18-ig meg kell hosszabbítani a még a második hullám felívelő szakaszában, tavaly novemberben bevezetett és többször megszigorított korlátozásokat.



Meg kell akadályozni, hogy a járvány a kevésbé fertőzött területeken is lendületet vegyen, ezért a lehető legnagyobb mértékben korlátozni kell az emberek mobilitását - mozgását -, és be kell indítani az úgynevezett vészfék rendszert, amelyet a kormányfők legutóbbi, március elején tartott tanácskozásán dolgoztak ki.



A rendszer lényege, hogy vissza kell állítani a második hullám enyhülése révén a hónap elején felfüggesztett korlátozásokat azokban a tartományokban, járásokban vagy városokban, amelyekben tartósan - egymás után három nap - száz fölött van az úgynevezett hétnapi fertőzésgyakoriság, vagyis a megelőző hét napon regisztrált új fertőződések százezer lakosra vetített száma.



Ezt a rendszert új elemekkel is ki kell egészíteni, legfőképpen azzal, hogy éjszaka mindenki csak halaszthatatlan ügyben hagyhatja el az otthonát, és be kell zárni az iskolákat és napközbeni gyermekellátó intézményeket, ha nem lehet biztosítani a gyerekek és a gondozók, tanárok hetente legalább kétszeri tesztelését a SARS-CoV-2-re - áll a kancellári hivatalban összeállított tervezetben.



A szövetségi kormány és az úgynevezett miniszterelnöki konferencia (MPK) - a járványügyi védekezésért felelős tartományi kormányfők egyeztető testülete - tanácskozására készített csomag egy sor további elemet is tartalmaz. Szerepel benne például a szociáldemokrata (SPD) vezetésű tartományok egyik új javaslata, miszerint a kevésbé fertőzött régiókban biztosítani kell a lehetőséget modellprojektekre, amelyekben azt vizsgálják, hogy miként lehet a járvány közben biztonságosan működtetni társadalmi, gazdasági intézményrendszereket. Ilyen kísérleti programot folytatnak például a szociáldemokrata vezetésű Berlinben, ahol az előadóművészet újraindításával próbálkoznak. A program egyik első rendezvényeként a hétvégén tavaly ősz óta először ismét közönség előtt játszhatott a német főváros leghíresebb zenekara, a Berlini Filharmonikusok.



A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) adatai a hétnapi fertőzésgyakoriság országos szinten vasárnap átlépte a 100-as határértéket - 103,90-re nőtt a szombati 99,60-ról -, és hétfőre még tovább, 107,30-ra emelkedett.

Az intézet hétfői kimutatása szerint az utóbbi 24 órában 7709 fertőződést szűrtek ki tesztekkel. Ez 15 százalékot meghaladó növekedés az egy héttel korábbi 5480-hoz képest. Az új regisztrált fertőződésekkel együtt 2 667 225 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t.



A vírus által okozott betegséggel (Covid-19) összefüggésben egy nap alatt 50 halálesetet jegyeztek fel. Ez ugyancsak emelkedés az egy héttel korábbi 47-hez képest. Az új halálesetekkel 74 714-re emelkedett a járvány németországi áldozatainak száma.