Koronavírus-járvány

Horvátországban a vakcinák mindössze 72 százalékát használták fel

A Pfizer/BioNTech vakcináját rendkívül alacsony hőmérsékleten lehet csak tárolni, és az elmúlt napokban pedig sokan elutasították az AstrZeneca oltóanyagát is. 2021.03.21 22:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Horvátország az országba érkezett vakcinák mindössze 72 százalékát használta fel - írta a Jutarnji List című horvát napilap vasárnap.



Az Európában engedélyezett három oltóanyagból eddig 411 008 dózis érkezett az országba. A Pfizer/BioNTech oltóanyagának 87 százalékát, az AstraZenecáénak 60 százalékát, a Modernáénak pedig 44 százalékát használták fel, összesen 293 128 ampullányit; 219 231-en kapták meg az első dózist, 73 897-en pedig már a másodikat is.



Ennek oka a horvát közegészségügyi intézet (HZJZ) szerint az, hogy a vakcinaszállítmányok akadozása miatt a védőoltások egy részét a második oltásra tartalékolják. Másrészt - magyarázták - a szállítás is körülményes. A Pfizer/BioNTech vakcináját rendkívül alacsony hőmérsékleten lehet csak tárolni, és az elmúlt napokban pedig sokan elutasították az AstrZeneca oltóanyagát is.



Horvátországban az elmúlt napon 834 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 257 639-et. Vasárnapra húszan haltak bele a fertőzés okozta Covid-19 szövődményeibe, a halottak száma ezzel 5773-ra emelkedett. Kórházban 982 beteget ápolnak, közülük 90-en vannak lélegeztetőgépen.



Szlovéniában vasárnapra 516-tal 206 064-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában öt beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 3972-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 473-an vannak kórházban, 93-an intenzív osztályon.



A mintegy kétmilliós Szlovéniában eddig a lakosság 8,9 százalékát oltották be a koronavírus ellen. Az első dózist 186 170-en, közülük a másodikat 104 042-en kapták meg.