Koronavírus-járvány

Oroszország tájékoztatta az osztrák kormányt a Szputnyik V vakcina ausztriai gyártásának lehetőségeiről

Oroszország tájékoztatta az osztrák kormányt a koronavírus elleni Szputnyik V vakcina ausztriai gyártásának lehetőségeiről - adta hírül vasárnap az ORF közszolgálati televízió online oldala a TASZSZ orosz hírügynökségre hivatkozva.



"Az orosz közvetlen beruházási alap (RDIF) kezdeményezésére tájékoztatást adtunk az osztrák kormánynak a rendelkezésre álló lehetőségekről" - közölte Oroszország bécsi nagykövete. Oroszország több osztrák céggel is tárgyalásokat folytat a Szputnyik V vakcina ausztriai gyártásáról, tette hozzá.



Sebastian Kurz osztrák kancellár korábban már többször hangot adott annak a véleményének, amely szerint a koronavírus elleni oltóanyag vonatkozásában fel kell hagyni "a geopolitikai tabukkal". A sajtó képviselői előtt pedig ugyancsak több alkalommal utalt az orosz-osztrák közös vakcinagyártás lehetőségére.



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Szputnyik V vakcina kapcsán egy pénteki lapinterjúban arról beszélt hogy vizsgálják a vakcinával kapcsolatos adatokat, de az orosz gyártótól még nem érkezett hivatalos engedélyeztetési kérelem az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA).



Ausztria mellett Olaszország is tárgyalásokat folytat Oroszországgal a Szputnyik V gyártásáról, és Szerbia lehet az első ország Európában, ahol ez hamarosan meg is valósul.