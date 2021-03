Koronavírus-járvány

Romániában több városban is tüntettek a járványügyi korlátozások ellen

Romániában minden korábbinál több koronavírusos beteget ápolnak a Covid-kórházak intenzív terápiás részlegein, ugyanakkor több városban, Bukarestben pedig két helyszínen is százak tüntettek szombaton a járványügyi korlátozások, a maszkviselési kötelezettség és az oltások "kötelezővé tétele" ellen.



A kormányszékház előtti demonstráció egyik szónoka a Románok Egyesüléséért Szövetségből (AUR) kizárt Diana Sosoaca független szenátor volt, aki technokrata kormányt, előre hozott választásokat követelt, és egyebek mellett az ellen tiltakozott, hogy a diákoknak még a testnevelésórákon is maszkot kell viselniük.



A bukaresti Egyetem téren ortodox szentképekkel, "Szabad dákok", "Le az egészségügyi diktatúrával" feliratú táblákkal demonstrált több száz tüntető. A résztvevők többsége egyik helyszínen sem viselte a nyilvános helyeken kötelező védőmaszkot, és nem tartotta be az előírásos távolságot.



A korlátozások ellen tüntettek szombaton Galacon, Brassóban és a vesztegzár alá vont Temesváron is.



A csendőrség bejelentette, hogy megbírságolja a járványügyi előírások betartását megtagadó résztvevőket és a megmozdulások szervezőit: utóbbiakat azért, mert nem gondoskodtak arról, hogy a demonstrációkon - a járványügyi előírásokat részletező kormányhatározatnak megfelelően - legfeljebb százan legyenek jelen.



A Temes megyei járványügyi operatív törzs szombati esti ülésén - a koalíciós pártok helyi képviselői közti nézeteltérések és a karanténellenes tüntetések közepette - nem kapta meg a szükséges kétharmados támogatást a két hete elrendelt vesztegzár újabb egy héttel történő meghosszabbításáról szóló szakértői javaslat, így az eredeti rendelet lejártával vasárnap éjféltől feloldják a karantént Temesváron és a vele összenőtt környező községekben.



A bánsági nagyváros a romló járványügyi mutatók ellenére kerül ki a vesztegzár alól: két hete a lakosság 7,36 ezrelékét tette ki az előző kéthetes fertőzési ráta, szombaton már 8,19 ezrelékes volt a fertőzési arány.



Romániában szombaton újabb rekordot döntve 1324-re emelkedett az intenzív terápiában részesülő koronavírus-fertőzöttek száma. A telítettség 94 százalékos, miután a hatóságok a járvánnyal versenyt futva napról napra bővítik a Covid-kórházak intenzív terápiás kapacitását.



Az utóbbi 24 órában több mint 6000 új fertőzést és 112 halálesetet jelentettek: mindkét adat 30 százalékos növekedést mutat az utóbbi két hét átlagához képest.



Florin Citu kormányfő szombaton felhívást intézett a lakossághoz a járványügyi korlátozások fegyelmezett betartására, ugyanakkor azt ígérte: Romániában nem lesz teljes zárlat. A bukaresti kormánynak az a célkitűzése, hogy Románia az immunizáció révén szorítsa vissza a fertőzéseket, a következő időszakban napi 80 ezerre emelkedik az oltások száma - közölte a román miniszterelnök.



A 20 millió lakosú Romániában eddig 1 millió 700 ezer embert oltottak be, közülük 772 ezren a második adag vakcinát is megkapták.