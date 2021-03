Koronavírus-járvány

Tízezer alatt a napi új fertőzöttek száma Csehországban

Csehországban több mint egy hónap után pénteken újra tízezer alá csökkent a napi új igazolt fertőzések száma.



A cseh egészségügyi minisztérium honlapján szombat délelőtt megjelent kimutatások szerint pénteken 9624 új fertőzést jeleztek a laboratóriumi szűrések, ami mintegy 5300-zal kevesebb, mint egy hete.



A járvány terjedését jelző reprodukciós szám pénteken 0,87-re csökkent, azaz mérsékelten szintén tovább javult.



A tavaly március elején kirobbant járvány eddig 24 530 halálos áldozatot követelt.



Az általános helyzet javulása ellenére a halálozások napi száma továbbra is 200 körül mozog, amit nagyon magasnak tartanak. Ezen a héten 878-an haltak meg a koronavírus szövődményeiben



Szorosan összefügg az elhalálozásokkal, hogy a cseh kórházak továbbra is hatalmas nyomásnak vannak kitéve, és az ott kezelt covidos betegek száma csak lassan csökken. Pénteken 8632 személyt kezeltek, 300-zal kevesebbet, mint egy nappal korábban. Súlyos állapotban 1990 ember volt, ami szintén mérsékelt csökkenést jelez. Szombat reggel a speciális lélegeztetőgépekkel ellátott ágyakból 836, azaz a 24 százalék volt szabad. Az intenzív osztályok teljes ágykapacitásából viszont csak 11 százalék volt szabad.



Folytatódnak a Covid-ellenes oltások is, az első dózissal beoltottak száma egymillió körül mozog, több mint 350 ezren már a második adagot is megkapták - derül ki az egészségügyi tárca statisztikájából. Csehországban csak az Európai Unióban jóváhagyott oltóanyagokat használják.