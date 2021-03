Koronavírus-járvány

Belgiumban mégsem lesznek enyhítések április elején

A belga kormány pénteken úgy döntött, hogy az előzetes tervekkel ellentétben mégsem vezet be korlátozásenyhítéseket április elején.



Alexander de Croo belga miniszterelnök, a döntést az új fertőzöttek számának enyhe növekedésével indokolta.



"Megnövekedett a kórházi felvételek és az új fertőzöttek aránya. A növekedés előrelátható volt, de arra számítottunk, hogy lassabb lesz" - nyilatkozta a tanácskozást követő sajtókonferencián. Hozzátette: a járványt egyedül a társadalmi érintkezések minimalizálásával lehet lassítani.



A kormány úgy határozott, hogy egyelőre felfüggeszti az úgynevezett "szabadtéri nyitási tervét", amely április elejétől 50 fős rendezvények külső tereken történő megtartását engedélyezte volna. Azt is bejelentették, hogy a vasúttársaságok a turisztikai célpontokhoz vezető vonatjáratokra korlátozott számban adhatnak el jegyet a húsvéti szünet idején, a vonatokon csak az ablak melletti üléseket lehet elfoglalni.



Ami a távmunkát illeti, a miniszterelnök felhívta a munkáltatók figyelmét, hogy kötelességük biztosítani ezt a lehetőséget alkalmazottjaiknak. Hétfőtől kezdve azokra a munkavállalókra vonatkozóan, akik nem képesek távmunkában ellátni feladataikat, szigorú tesztelési szabályok lépnek életbe.



De Croo hozzátette, hogy a kormány célja továbbra is az, hogy április 20-án megnyíljanak az iskolák, és visszaálljon a normális tanrend, továbbá el szeretnék érni, hogy májusban a vendéglátó egységek is megnyíljanak.



A belga közegészségügyi intézet pénteki adatai szerint a héten 34 százalékkal emelkedett az új fertőzöttek száma, a napi átlag szerint 3265 ember kapta meg a járvány okozta betegséget. A kimutatások szerint a fertőzések mintegy 70 százalékáért a vírus brit mutánsa volt a felelős. Az elmúlt hét napban mintegy 1300 kórházi felvétel történt 13 százalékkal több, mint az azt megelőző héten. A halálozási arány viszont 10 százalékkal csökkent naponta átlagosan 22 ember vesztette életét a járvány következtében. A 11,5 millió lakost számláló országban, az ott élők 3,5 százaléka kapta meg az oltóanyag mindkét adagját.



A szomszédos Hollandiában az új koronavírusos esetek napi száma 24 óra alatt 6000-ről 7400-ra ugrott, ami január eleje óta a legnagyobb mértékű növekedést jelzi. Csütörtök óta 15 százalékkal növekedett kórházi felvételek száma is. "A járvány terjedésének drámai gyorsulása miatt, a közeljövőben várhatóan nem lépnek életbe enyhítések" - írta pénteken a helyi sajtó.