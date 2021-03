Koronavírus-járvány

Szardínián ismét korlátozásokat vezetnek be a járványintézkedések három hete tartó oldása után

Olaszország északi régiói úgynevezett sötétvörös, vagyis a lehető legmagasabb járvány-veszélyesség fokozatba léptek át, és Szardínia szigetén ismét korlátozásokat vezetnek be a három hete tartó oldás után - közölte a római egészségügyi tárca péntek este.



A március 15-én bevezetett országos zárlat ötödik napján egyedül a közép-olasz Molise régióban enyhítették a korlátozásokat. A tartomány a vörös színű fokozatból hétfőtől narancssárgára válthat, ami többek között azt jelenti, hogy feloldják az egész napos kijárási tilalmat, mely csak éjszaka marad érvényben, és az általános iskolások visszatérhetnek a padokba.



Az ország északi részén, amely a járvány tavalyi kezdete óta kiemelt gócpontnak számít, a legmagasabb veszélyességi korlátozások érvényesek: sötétvörösnek Piemont, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Trento térsége és a déli Campania számít. Utóbbiakban a vírus-mutációk terjedése miatt továbbra is kritikus a kórházak telítettsége.



Az egészségügyi tárca a korlátozások ismételt bevezetését rendelte el Szardíniában is, ahol három hete oldották fel az óvintézkedéseket. Egyedül a szájmaszk-viselés és a távolságtartás maradt érvényben. A sziget kormányzója Christian Solinas alaptalannak nevezte a szigorítást, melyet a szűrt fertőzöttek számának emelkedése miatt vezettek be ismét. Szardínia narancssárga fokozatba kerül vissza, vagyis ismét éjszakai kijárási tilalmat rendelnek el, újrazár a vendéglátás, a múzeumok és edzőtermek is.



Pénteken az országosan végzett több mint 300 ezer teszt során majdnem 26 ezer új beteget regisztráltak, amire tavaly ősz óta nem volt példa. A halottak napi száma ismét megközelítette a négyszázat.



Több mint egy év alatt a szűrt betegek száma túllépte a 3,3 milliót, a halottaké meghaladta a 104 ezret.



Újraindult az AstraZeneca-védőoltás használata: egészségügyi források szerint a néhány napos kimaradást hetek alatt tudják csak behozni. A főváros Rómában 35 oltóállomáson használják a brit-svéd vakcinát. A Termini-pályaudvar előtt felállított 750 négyzetméteres vakcina-állomáson regisztrált pedagógusok pénteken közül senki sem mondta le az időpontot - nyilatkozta az oltási állomást működtető Vöröskereszt felelőse az MTI-nek.



Eddig 7,4 millió olaszt oltottak be, 2,3 millióan kaptak második dózist.



A liguriai La Spezia polgármestere eltávolította az utcai padokat a tömörülések elkerülésére. A kijárási tilalom ellenére ugyanis többen kimennek sétálni, és a padokra ülnek. A város idősebb lakói pénteken villámcsődülettel tiltakoztak: otthonról hozott székkel ültek ki az utcákra levegőzni.



Bejelentések szerint a Mario Draghi miniszterelnök vezette péntek esti kormányülés újabb költségvetési csomaggal készül segíteni a zárlat miatt nehézségbe jutott szakmai kategóriákat.