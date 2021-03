Koronavírus-járvány

Franciaországban csak 55 évnél idősebbek kaphatják az AstraZeneca-vakcinát

2021.03.19

Franciaországban pénteken újraindult az oltás az AstraZeneca-vakcinával, de a francia egészségügyi főhatóság (HAS) csak a legalább 55 évesek beoltását engedélyezte vele. A közvélemény megnyugtatására Jean Castex miniszterelnök ebből az oltóanyagból kapta meg az első dózist.



Az életkori korlátozást azzal indokolta a hatóság, hogy a vérrögképződési problémák, amelyek miatt az oltást több európai ország is felfüggesztette a héten, kizárólag 55 évnél fiatalabbaknál jelentkeztek.



Franciaországban az AstraZeneca-vakcinával eddig beoltott csaknem másfélmillió ember közül három esetben jelentkeztek a súlyos mellékhatások, egy 24, egy 26 és egy 51 éves egészségügyi dolgozónál.



Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) csütörtökön biztonságosnak minősítette a brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem közösen kifejlesztett koronavírus-elleni vakcináját, de az oltás és a vérrögképződési esetek közötti kapcsolat lehetőségét egyelőre nem teljesen zárta ki - hangsúlyozta a HAS.



Jean Castex kormányfő csütörtök este jelentette be, hogy újraindulhat az oltás ezzel a vakcinával, és pénteken a Párizshoz közeli Saint-Mandé katonai kórházában meg is kapta az első dózist az AstraZeneca-vakcinából.



Az 55 éves politikusnak, akinek nincsenek krónikus betegségei, még nem járna az oltás, de a miniszterelnök a franciák megnyugtatására már kedden bejelentette, hogy amennyiben az AstraZeneca felfüggesztése véget ér, "nagyon gyorsan" beoltatja vele magát.



"Eddig az volt az irányvonalam, hogy akkor oltatom be magam, amikor sorra kerülök, nincs protekció" - mondta kedden a kormányfő. "De most úgy vélem, hogy megfontoltabb döntés, ha gyorsan beoltatom magam, hogy megmutassam honfitársaimnak, az oltás az egyetlen kivezető út ebből a válságból és teljesen biztonságosan belevághatunk" - tette hozzá.