Koronavírus-járvány

Horvátországban szigorúbban fogják ellenőrizni az előírások betartását

Horvátországban szigorúbban fogják ellenőrizni a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos előírások betartását - jelentette be Davor Bozinovic horvát belügyminiszter, a válságstáb vezetője a testület pénteki sajtótájékoztatóján.



Kiemelte: ahhoz, hogy minél felkészültebben nézzenek a turisztikai szezon elé, meg kell állítaniuk a vírus terjedését. Ezt csak úgy érhetik el - mondta - ha mindenki felelősséget vállal.



Felszólította a megyei válságstábok vezetőit, hogy amennyiben szükséges, szigorítsanak a járványügyi intézkedéseken saját területükön.



Azok a vendéglátóegységek, amelyek megnyitották teraszaikat és kerthelységeiket, és nem tartják be az előírásokat, veszélyeztetik a többi üzletek működését is. Ezért szigorúbb ellenőrzéseket vezetnek be, és azok, akik szabálysértést követnek el, nem részesülhetnek majd a koronavírus-járvány okozta károk enyhítésére hozott állami támogatásokban.



Andrej Plenkovic kormányfő a kabinet csütörtöki ülését követően jelentette be, hogy nem lesznek lezárások a húsvéti ünnepek idején, és lakhelyelhagyási tilalmat sem vezetnek be. Ugyanakkor egyéni felelősségteljes magatartásra szólított fel.



Horvátországban az elmúlt napon 1112 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 255 619-et. Péntekre 17-en haltak bele a fertőzés okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 5743-ra emelkedett. Kórházban 918 beteget ápolnak, közülük 80-an vannak lélegeztetőgépen.



Szlovéniában péntekre 937-tel 204 518-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában tíz beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 3961-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 485-en vannak kórházban, 88-en intenzív osztályon.



Mateja Logar járványügyi szakember, a ljubljanai válságkabinet pénteki sajtótájékoztatóján elmondta: nőtt a fertőzöttek és a kórházban kezelt beteg száma.



Úgy vélte, ennek oka az új vírusvariánsok, legfőképpen a brit vírusmutáns gyors terjedése.



Emellett egyre több esetet jegyeznek fel azok körében, akik családlátogatáson jártak valamelyik volt Jugoszláv tagállamban - mondta.



Emlékeztetett, hogy a járvány terjedését leginkább az előírások betartásával lehet megelőzni. Szükséges az önizoláció is az első tünetek megjelenésekor - tette hozzá.