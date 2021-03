Koronavírus-járvány

Tömegesen hagyják el az emberek Párizst a lezárás előtti napon

Tömeges hagyták el az emberek Párizst pénteken a koronavírus-járvány megfékezésére éjfélkor életbe lépő harmadik lezárás előtt: az állami vasúttársaság (SNCF) honlapján a kevésbé fertőzött régiókba induló vonatokra minden jegy elkelt, a fővárosból kivezető autóutakon pedig a déli órákra rekordméretű dugók alakultak ki.



"A Bretagne-na, Dél-Nyugatra vagy Lyonba induló vonatokon nincs több hely péntekre" - közölte az SNCF szóvivője, jelezve, hogy az elmúlt hetekben péntekenként csak 60-70 százalékban teltek meg a vonatok. Az SNCF nem indít plusz vonatokat, de esetenként vizsgálja, hogy mely vonatokhoz érdemes több vasúti kocsit kapcsolni.



Az SNCF közlése szerint Párizsból 20 százalékkal többen foglaltak jegyet péntekre, mint általában, a legtöbben Bordeaux-ba, Lyon-ba, Marseille-be, Rennes-be és Nantes-ba indulnak.



A párizsi pályaudvarokon egyébként piros mellényt viselő vasúti dolgozók segítik egész nap a tömegesen érkezők eligazodását.



A közutakon is reggel óta az átlagosnál élénkebb a forgalom, s délre több helyen dugók alakultak: kora délután több mint 250 kilométeres dugó volt a főváros körül, amely az átlagos duplája, s a hatóságok még nagyobb torlódásokra számítanak a késő délutáni órákban.



Hasonló helyzet alakult ki Párizsban az előző két lezárás előtt is, októberben az utolsó esti csúcsforgalmi időben 734 kilométeres dugó volt a Párizsból kivezető utakon.



Jelentős különbség azonban az előző lezárásokhoz képest, hogy a vidéki országrészben élők megértőbbek a fővárosból hozzá menekülőkkel.



Az Atlanti-óceán partján található La Baule elegáns üdülőhely az egyik legkedveltebb célpontja a párizsiaknak. Az alig 18 ezer lakosú városban az előző lezárások alatt megduplázódott a lakosság.



"Mégis csak jobb itt lenni a lezárás alatt, mint a párizsi kis lakásokban" - mondta az LCI hírtelevízióban egy helyi lakos.



Egy másik helyi lakos is "természetesnek" tartja, hogy a párizsiak elhagyják a fővárost, de nem tagadta, tart attól, hogy a vírust is hozzák magukkal.



"Ha betartják az egészségbiztonsági szabályokat, semmi probléma, hogy jönnek" - mondta egy kereskedő, aki kifejezetten örül, hogy turisták érkeznek a városba. "Nagyon várjuk őket, örülünk, hogy jönnek, sok párizsinak van itt háza" - mondta egy másik butiktulajdonos.



Anne-Claude Crémieux, a párizsi Raymond Poincaré kórház infektológiai osztályának orvosa szerint a párizsiak exodusa nem fogja növelni a fertőzésveszélyt más régiókban, miután a vírus szinte kizárólag zárt térben terjed.



"Ha az emberek tágabb helyeken szeretnének lenni, ahol a szociális kapcsolatok kevésbé erősek, miért ne" - mondta a szakember a FranceInfo hírrádióban.

A száz francia megyéből tizenhatban, köztük Párizsban, péntek éjféltől lép életbe a lezárás, legalább négy hétre, a koronavírus fertőzőbb variánsai egyre fokozódó terjedésének megfékezésére, a korlátozások azonban rugalmasabbak lesznek az előző két lezáráshoz képest.



A lakhelyet el lehet hagyni, időkorlát nélkül, de csak előre kitöltött igazolással, és csak 10 kilométeres körzetben, a megyék közötti közlekedés viszont tilos, kivételt csak a halaszthatatlan vagy a hivatalos ügyek jelentenek. Az iskolák mindenhol nyitva maradnak, a 16 megyében viszont csak az alapvető szükségleteket kielégítő üzletek nyithatnak ki, amely kategóriába beletartoznak a zenei- és a könyvesboltok is, valamint a kormány pénteki közlése szerint a fodrászatok, a virágboltok és a barkácsboltok is.



A lezárás mintegy 20 millió franciát, az ország lakosságának csaknem harmadát érinti.



Az ország többi részén az éjszakai kijárási korlátozás szombattól a jelenlegi délután 6 óra helyett este 7 órától fog kezdődni.