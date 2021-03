Koronavírus-járvány

Romániában rekordot döntött az intenzív terápián ápolt súlyos esetek száma

A média olyan esetekről is beszámolt, amikor a craiovai kórház betegfelvételi osztályának elkülönítőjében haltak meg koronavírusos betegek, akik arra vártak, hogy helyek szabaduljanak fel az intenzív terápián. 2021.03.19 15:32 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Romániában minden korábbinál több súlyos állapotban lévő koronavírusos beteget ápolnak a Covid-kórházakban, az intenzív terápiás osztályokon beteltek a helyek, a média pedig olyan esetekről is beszámolt, amikor a craiovai kórház betegfelvételi osztályának elkülönítőjében haltak meg koronavírusos betegek, akik arra vártak, hogy helyek szabaduljanak fel az intenzív terápián.



A stratégiai kommunikációs törzs pénteki jelentése szerint 11 632 fertőzöttet kezelnek kórházban, ami 15 százalékkal elmarad a járvány novemberi, második hullámában regisztrált csúcstól, a súlyos esetek száma viszont már rekordot döntött. Pénteken 1313 kritikus állapotú beteget kezeltek a Covid-kórházak intenzív terápiás osztályain, ami - a Digi24 hírtelevízió számításai szerint - azt jelenti, hogy mindössze tíz szabad ágy maradt az országban.



A román hatóságok versenyt futnak a járvánnyal: naponta tesznek ígéretet a koronavírusos betegeknek elkülönített intenzív terápiás helyek számának növelésére, de amint sikerül tíz-húsz ággyal bővíteniük a kapacitást, azonnal megtelnek a felszabadított helyek.



Emelkedőben van a halálesetek száma is: pénteken újabb 143 beteg vesztette életét - ami csaknem 70 százalékkal több az utóbbi kéthetes átlagnál - és ezzel meghaladta a 22 ezret a járvány áldozatainak száma.



Romániában eddig 887 ezer embernél mutatták ki a koronavírust, közülük 65 ezret jelenleg is fertőzőként tartanak számon. Az utóbbi 24 órában 5593 új fertőzést jelentettek, kétszer annyit, mint egy hónappal ezelőtt.