Görögország már április közepétől fogadja az uniós országokból érkező turistákat

2021.03.19 13:58 MTI

Görögországban idén hivatalosan május 14-től kezdődik az idegenforgalmi szezon, határait azonban várhatóan már április közepétől megnyitja az Európai Unióból érkező turisták előtt - jelentette be pénteken Bukarestben Harisz Theoharisz idegenforgalmi miniszter Claudiu Nasui román gazdasági és turisztikai miniszterrel folytatott tárgyalásai után.



Az országba azok léphetnek be, akiket már beoltottak a koronavírus ellen, akik ellenanyagteszttel bizonyítják, hogy átestek a betegségen, vagy akik negatív Covid-teszttel igazolják, hogy nem fertőznek. A tíz év alatti gyerekek esetében nincs szükség tesztre.



A beutazókat szúrópróbaszerűen antigén gyorstesztekkel ellenőrzik a határon (tehát nem kell már olyan sokáig várniuk az eredményre, ahogy tavaly történt), ha pedig a teszt eredménye pozitív, akkor elkülönítésbe kerülnek egy görög szállodában, amelynek költségeit a görög fél fedezi a karantén idejére - idézte a görög minisztert az Agerpres hírügynökség.



Theoharisz elmondta: Románia az első ország, amelyet felkeresett a 2021-es turisztikai szezonra vonatkozó protokoll kidolgozása óta, látogatása pedig egyebek mellett azt célozza, hogy kétoldalú megállapodással tegyék lehetővé a román turisták beutazását, akik szívesen töltik Görögországban a húsvéti ünnepeket. Az ortodox egyház idén május 2-án ünnepli Jézus feltámadását.



A görög miniszter úgy vélekedett: a világjárvány közepette is lehet biztonságosan működtetni a turizmust, és kifejezte reményét, hogy az Európai Unió mielőbb bevezeti a közös uniós egészségügyi igazolást, az úgynevezett "zöld tanúsítványt". Addig is könnyíteni akarják a román turisták beutazását, ezért Görögország kész elfogadni a román állam által románul és angolul kiállított igazolásokat.



Görögországban jelenleg még szigorú járványügyi korlátozások vannak érvényben azokban a térségekben, ahol magas a fertőzöttek száma. Athénban és más piros besorolású fertőzöttebb övezetekben március 22-ig fenntartják a korlátozásokat, csak a létfontosságú termékeket árusító üzletek tarthatnak nyitva, és március 29-éig zárva maradnak az iskolák.



A csaknem 11 millió lakosú országban eddig 230 ezer embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, csaknem 7300 halálesetet jelentettek, és a lakosság 8,7 százalékát oltották be.