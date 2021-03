Koronavírus-járvány

Egyre több országban oltanak ismét az AstraZeneca-vakcinával

Visszaállítják az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari társaság oltóanyagát az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) elleni védekezés oltási kampányába Németországban - jelentették be csütörtök este Berlinben. Lettország, Litvánia, Bulgária, Szlovénia, Franciaország és Spanyolország is folytatja az AstraZeneca/Oxford Covid-19 elleni vakcinával való oltást az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) csütörtöki állásfoglalása után.



Jens Spahn német egészségügyi miniszter elmondta, hogy már péntektől ismét oltanak az AstraZeneca vakcinájával.



Kiemelte, hogy nehéz, de helyes döntés volt a szérum alkalmazásának felfüggesztése. Az államnak az oltási kampány szervezőjeként a legnagyobb gondossággal kell eljárnia, és átlátható módon tájékoztatnia kell az oltásra várókat a vakcinák körüli ügyekről - mutatott rá.



Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) a hétfői felfüggesztés után folytatott vizsgálatában megállapította, hogy a vakcina biztonságos, és előnyei az új adatok alapján is felülmúlják a lehetséges mellékhatások kockázatait. Ez "jó hír", azt jelenti, hogy tovább lehet folytatni az AstraZeneca-vakcina alkalmazását - fejtette ki a miniszter.



Ugyanakkor módosítják a készítmény dokumentációját, kiegészítik egy figyelmeztetéssel, amely arról szól, hogy mellékhatásként nagyon ritkán vérrögképződést okozhat az agyi vénákban 55 év alatti nőknél - tette hozzá Klaus Cichutek, az oltóanyagokért felelős szövetségi szakhatóság, a Paul Ehrlich intézet (PEI) vezetője .



Elmondta, hogy Németországban már több mint 1,7 millió adagot adtak be az AstraZeneca-vakcinából, és 13 embernél - 12 nőnél és egy férfinál - lépett fel vérrögképződés az agyi vénákban az oltás beadása után. Valamennyien 20 és 63 év közöttiek, hárman meghaltak.



A PEI vezetője hangsúlyozta, hogy az AstraZeneca-vakcina alkalmazása a trombózisos esetek ellenére nem jár vállalhatatlan egészségi kockázattal.



Lettország és Litvánia péntektől ismét olt az AstraZenecával - közölte a két ország egészségügy-minisztere.



Arunas Dulkys litván egészségügy-miniszter közölte, hogy az AstraZeneca iránti bizalom jelenként pénteken kapja meg az oltást Gitanas Nauseda elnök, Ingrida Simonyte kormányfő, a parlament elnöke és ő maga.



Bulgáriában pénteken kezdik újra az oltást az AstraZenecával - jelentette be csütörtökön a gyógyszerfelületi hatóság vezetője. Bogdan Kirilov közölte, hogy a vizsgálat, amelyet az AstraZenecával történt oltás után órákkal elhunyt nő esetében folytattak, nem állapított meg közvetlen összefüggést az oltás és a haláleset között.



Borut Pahor szlovén államfő, Janez Jansa miniszterelnök, Igor Zorcic házelnök és Alojz Kovsca, a Nemzeti Tanács elnöke pénteken oltatja be magukat az AstraZeneca vakcinájával, amelyből a felfüggesztés miatt 14 ezer dózis áll raktáron.