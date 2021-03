Koronavírus-járvány

Romániában a tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek is kaphatnak oltást

Az oltási stratégia nem tesz különbséget román és külföldi állampolgárok között, a külföldiek is ugyanazokkal a módszerekkel iratkozhatnak fel a vakcinára, mint a románok. 2021.03.17 19:48 MTI

Romániában valamennyi lakos, köztük az országban jogszerűen tartózkodó külföldiek is, jogosultak a koronavírus elleni ingyenes vakcinára, amelyre az oltási stratégiában meghatározott elsőbbségi elvek betartásával kérhetnek előjegyzést - erősítette meg az MTI-nek szerdán az oltási kampányt koordináló bizottság (CNCAV).



Az oltási stratégia nem tesz különbséget román és külföldi állampolgárok között, a külföldiek is ugyanazokkal a módszerekkel iratkozhatnak fel a vakcinára, mint a románok - tudatta a CNCAV.



A bizottság leszögezte: a külföldiekre is érvényesek az oltási stratégia előírásai, tehát annak függvényében élveznek elsőbbséget, hogy beletartoznak-e a kampány első, vagy második fázisában kiemelt társadalmi csoportok valamelyikébe.



Romániában elsőként az egészségügyi dolgozók kaphatták meg a vakcinát. Ezzel párhuzamosan január közepén megkezdődött a 65 év felettiek, a krónikus betegek és a kulcsfontosságú ágazatok dolgozóinak oltása. Hétfőn megkezdődött az oltási kampány harmadik, a teljes lakosságot megcélzó szakasza, de az időpontok foglalásánál továbbra is elsőbbséget élveznek az első két kategóriába tartozók.



Romániában az Európai Unió, az Európai Gazdagsági Közösség és Svájc állampolgárai jogosultak ingyenes vakcinára, valamint azok a - harmadik országokból érkezett - külföldi állampolgárok, akik érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek Romániában.



Az internetes előjegyzési portál a román személyi szám (CNP) alapján regisztrálja a jelentkezőket, így a román okmányokkal nem rendelkező külföldiek csak telefonon keresztül foglalhatnak időpontot.



A bukaresti sajtóban megjelent adatok szerint mintegy 120 ezer külföldi tartózkodik jogszerűen Romániában, köztük 52 ezer európai. A harmadik országokból származó vendégmunkások közül a legtöbben Vietnámból, Törökországból és Nepálból jöttek, Románia idén további 25 ezer Európai Unión kívülről érkező külföldinek ad munkavállalási engedélyt.