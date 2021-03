Koronavírus-járvány

Olaszországban biztosak az AstraZenecával való oltás folytatásában

Az olaszok 14 százaléka "ijedt meg" a brit-svéd oltóanyag felfüggesztésétől, de a vakcinázásban kételkedők aránya korábban is körülbelül ennyi volt. 2021.03.17 18:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Éjszakai vakcinázással igyekeznek behozni a kiesést az olaszországi oltóállomásokon, melyek készen állnak az AstraZeneca ismételt használatára - közölték az egészségügyi hatóságok szerdán.



A közép-olaszországi Lazio tartomány egészségügyi tanácsosa, Alessio D'Amato bejelentette, ahogy az Európai Gyógyszerhatóság (EMA) és az illetékes olasz gyógyszerhivatal is igent mond csütörtökön, azonnal újraindítják az AstraZeneca vakcinájának használatát. Megjegyezte, hogy a néhány napos kimaradás újabb késést okozott a régió vakcinázási ütemezésében. Kétszázezren várnak az AstraZeneca-védőoltásra, a pár napos kiesés behozatala hetekig eltarthat. Ezért az egészségügyi személyzettel egyetértésben készek az oltási állomások egész napos nyitva tartására, hogy éjszaka is oltani tudjanak.



A szerdán közölt felmérések szerint az olaszok 14 százaléka "ijedt meg" a brit-svéd oltóanyag felfüggesztésétől, de a vakcinázásban kételkedők aránya korábban is körülbelül ennyi volt.



Lazio tartomány bejelentette, hogy március 20-tól oltási igazolást bocsát ki a már beoltottaknak.



Roberto Speranza egészségügyi miniszter közlése szerint április és június között ötven millió adag oltóanyagot várnak Olaszországba.



"Elég volt az olaszok és az európaiak bőrére menő kereskedelmi háborúból, Brüsszelben valakit ezért felelősségre kell vonni, ha egy oltóanyag működik, mindegy milyen nemzetiségű, szerezzük be és használjuk" - nyilatkozta Matteo Salvini, a jobboldali Liga vezetője, aki a magyar és a lengyel kormányfővel korábban folytatott egyeztetés után szerdán a szlovén miniszterelnökkel tárgyalt a vakcinázási lehetőségekről.



Olaszországban a nyolcvan éven felüliek kevesebb mint negyven százalékát oltották be eddig, az eggyel fiatalabb korosztály, a hetven évesnél idősebbek oltása pedig még el sem kezdődött. December vége óta 8,8 millió adag vakcina érkezett az országba, 7,1 millió olaszt oltottak be, ebből 2,1 millióan kaptak második dózist.



A szigorú korlátozások alatt levő Olaszországban a halottak száma túllépte a 103 ezret. Az utóbbi 48 órában ismét megközelítette a napi ötszázat a halottak száma. Az aktív betegek száma 539 ezer felett van, kórházban több mint 26 ezer koronavírusos beteget kezelnek, 3317-en vannak lélegeztetőgépen.



A halottak száma március 8-án lépte át a százezres küszöböt, miközben az aktív betegek száma március 11-én érte el a félmilliót.



Március 18-án tartják meg a Covid-19 áldozatainak emléknapját. Mario Draghi miniszterelnök Bergamo városába látogat, ahol tavaly ilyenkor indultak el a koporsókkal teli kamionok más városok krematóriumai felé.