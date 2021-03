Koronavírus-járvány

Tizennégy amerikai államban emelkedett az új esetek száma

Az Egyesült Államok 14 tagállamában emelkedett minimum tíz százalékkal, közülük hétben legalább húsz százalékkal az új koronavírusos esetek száma - közölte a CNN amerikai hírtelevízió szerdán.



A beszámoló szerint országosan folyamatosan csökken az új koronavírus esetek száma, bár az elmúlt három hétben sokkal kisebb mértékben, mint január végén és februárban.



Ezzel ellentétes tendencia figyelhető meg viszont 14 államban (Michigan, Delaware, Montana, Alabama, Nyugat-Virginia, New Hampshire, Hawaii, Mississippi, Maine, Nevada, Connecticut, Észak-Dakota, Idaho és Maryland), ahol jelentősen nőtt a fertőzöttek száma.



Február 17-én még csak három olyan állam volt - Észak-Dakota, Dél-Dakota és Nebraska - ahol az új fertőzések száma meghaladta a tíz százalékot. A mostani adatok szerint Michiganben a legsúlyosabb a helyzet, ahol egy hét alatt 50 százalékkal nőtt az új esetek száma. Delaware-ben 39, Montanában 34, Alabamában 31, Nyugat-Virginiában pedig 29 százalékkal több koronavírusos beteget regisztráltak, mint egy héttel korábban.



Az utóbbi napokban több amerikai állam is enyhített a korlátozó intézkedéseken, például a kötelező maszkviselés feloldásával, vagy a tavaszi szünetre érkező turisták ismételt fogadásával. A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint Mississippi államban - ahol Tate Reeves kormányzó március elején bejelentette, hogy feloldják a maszkviselésre vonatkozó szabályokat és a vállalkozások újra teljes kapacitással üzemelhetnek - 19 százalékkal nőtt az új fertőzések száma a múlt héthez képest.



Texasban - ahol szintén a hónap elején jelentette be Greg Abbott kormányzó, hogy március 10-étől megszünteti a kötelező maszkviselést - egy hete még 32 százalékkal csökkent a regisztrált új fertőzések száma, mostanra viszont ez a szám 10 százalékra esett.



Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) adatai szerint Texasban már 235 esetben azonosították a koronavírus brit mutációját, amely a hatodik legnagyobb szám az Egyesült Államokban.



Florida átlagosan 4527 új esetet regisztrál naponta. Pozitívum azonban, hogy az új fertőzések heti átlaga január közepe óta folyamatosan csökken. Az elmúlt hétvégén turisták tömegei jelentek meg a floridai tengerpartokon és éttermekben. Miami Beach polgármestere szerint a helyzet aggasztó.



Dan Gelber a CNN-nek azt mondta: "A probléma az, hogy túl sok ember érkezik hozzánk, túl sok olyan ember, akik elfogadhatatlan módon akarják elengedni magukat. Sok minden miatt aggódnunk kell."



A CDC arról számolt be, hogy a déli államban regisztrálták eddig a legtöbb, 738 olyan fertőzöttet, aki a brit-variánstól betegedett meg.