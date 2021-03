Románia - magyarság

Ismét bírságot kapott Sepsiszentgyörgy polgármestere a március 15-re kitűzött magyar zászlók miatt

Kovászna megye prefektusi hivatala - akárcsak az elmúlt két évben - idén is összesen tízezer lejes bírságot rótt ki Antal Árpádra, Sepsiszentgyörgy polgármesterére, amiért március 15-re magyar zászlókkal, illetve piros-fehér-zöld színű szívekkel díszíttette fel a székelyföldi várost - közölte szerdán a Maszol.ro portál.



A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) színeiben megválasztott polgármester szerdán kapta meg a kormányhivatal bírságolási jegyzőkönyvét, amelyet Cosmin Boricean liberális párti alprefektus írt alá. Akárcsak az elmúlt két évben, idén is két kihágást állapított meg a prefektúra. A zászlótörvény alapján szabott ki 5000 lejes bírságot, arra hivatkozva, hogy a városközpont lámpaoszlopaira kitűzött 32 magyar zászló mellé nem helyeztek el román lobogókat is. A másik 5000 lejes bírságot a piros-fehér-zöld színű, szív alakú szimbólumok használata miatt kapta a polgármester.



Cosmin Boricean ideiglenesen látja el a prefektusi (kormánymegbízotti) feladatokat az RMDSZ által jelölt, és a korábbi prefektusok által a magyar szimbólumok használata miatt megbírságolt Ráduly István uzoni polgármester prefektusi kinevezéséig.



Antal Árpád az újabb zászlós büntetés kapcsán leszögezte: idén is megfellebbezi a prefektúra büntető jegyzőkönyvét. "Ha évente tízezer lejbe kerül, hogy szimbólumainkat használhassuk, akkor minden évben kifizetem a bírságot" - mondta a sepsiszentgyörgyi elöljáró, aki sérelmezte, hogy "nem akarják megérteni, a piros-fehér-zöld nem a magyar államiságot, hanem a magyar közösséget fejezi ki", vagyis nem a magyar állam zászlaját tűzték ki, hanem a magyar nemzet szimbólumát.



Bár a zászlótörvény végrehajtásáról rendelkező kormányhatározatban az áll, hogy "azok az etnikai kisebbségek, amelyek országos szervezettel rendelkeznek, rendezvényeiken használhatják a saját jelképeiket", a Kovászna megyei prefektúra azzal érvel, hogy a jogszabály szellemében minden magyar zászló mellé ki kellene tenni egy románt is. Antal Árpád az elmúlt években is megfellebbezte a prefektúra zászlós büntetéseit, ám a bíróságokon felemás ítéletek születtek, egyes igazságszolgáltatási szinteken elfogadták a polgármester érvelését, másik szinten a prefektúrának adtak igazat.