Koronavírus-járvány

Egész Lengyelországra kiterjesztik a szigorításokat

A koronavírus-járvány gyorsuló terjedése miatt egész Lengyelországra kiterjesztik az eddig csak egyes régiókban érvényes szigorításokat, amelyek máricus 20-től április 9-ig lesznek érvényesek - jelentette be szerdán Adam Niedzielski lengyel egészségügyi miniszter sajtótájékoztatóján.



Közölte: a koronavírus brit változata a gyorsuló járvány fő oka, amely a mostani fertőzések 52 százalékáért felelős.



A 16 vajdaság közül négyben már korábban elrendelték a szállodák, a kulturális intézmények és a sportuszodák bezárását, a bevásárlóközpontokban is csak az alapvető szükségleteket kielégítő üzletek, szolgáltatások működnek.



Az általános iskolák első, második és harmadik osztályai - amelyek januárban visszatértek a tantermekbe - e térségekben ismét távoktatásra térnek át, ezt a rendelkezést is az egész országra kiterjesztik. A miniszter azt kérte a munkáltatóktól, hogy lehetőleg távmunkára térjenek át.



Szerdán Lengyelországban 25 052 új fertőzést regisztráltak, ami 7792 esettel több, mint az előző hét azonos napján volt. Kifejezetten a Covid-19 miatt egy nap alatt 103 ember, a Covid-19 és más betegségek együttes megléte miatt pedig 350 ember hunyt el.



A közel 38 millió lakosú országban 315 777 az aktív fertőzések száma, jelenleg 21 511 fertőzött szorul kórházi kezelésre, ez 3133-mal több mint előző hét azonos napján. A betegek közül 2193-an vannak lélegeztető gépen.



Niedzielski közölte: folytatják a kórházak járványosztályainak bővítését.



A miniszterelnöki hivatal főnöke, Michal Dworczyk szerdán közölte: több mint 3 millió embernek már beadták az oltás első dózisát. Összesen szerdáig 4,5 millió oltást adtak be.