Koronavírus-járvány

Észtországban két trombózisos eset történt, de nem a vakcinákat hibáztatják

Észtországban két olyan esetről tudnak, amikor két különböző vakcina beadása után vérrög képződött a beoltottak szervezetében, de nincsenek tudományosan megalapozott adatok, amelyek arra utalnának, hogy a vakcinák okozták volna a trombózist - közölte szerdán az észt gyógyszerfelügyelet tudományos tanácsadója, Alar Irs.



Az egyik betegnél, akit az AstraZeneca gyógyszergyártó vakcinájával oltottak be, trombózis lépett fel, és az illető meghalt. Irs hangsúlyozta, hogy ennek ellenére orvosi szempontból továbbra is alaptalan ezt a vakcinát veszélyesnek tekinteni.



A másik eset egy idős, 82 éves személlyel történt, aki az amerikai Pfizer/BioNTech vakcinája után kapott trombózist, de nem került életveszélybe. Az illető olyan gyógyszert szedett, amelynek egyik mellékhatása lehet a trombózis kialakulása.



Észtországban tavaly december 27-én kezdődött az oltási kampány, azóta 191 207 dózis koronavírus elleni vakcinát adtak be, és 2315 esetben - a beoltottak 1,2 százalékánál - tapasztaltak mellékhatásokat.



Európában mintegy húsz országban, köztük Németországban, Franciaországban és Olaszországban is felfüggesztették elővigyázatosságból az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett vakcina alkalmazását, amíg az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) nem jár a végére annak, hogy van-e összefüggés az oltás és egyes beoltottak szervezetében előforduló vérrögképződés között.



Az EMA csütörtöki ülésén foglalkozik ezzel a kérdéssel, és közli a vizsgálatok eredményeit. Korábbi eredményeik szerint nincs bizonyíték a vérrögképződés és az oltóanyag közötti kapcsolatra.