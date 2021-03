Hírszerzési igazgatóság

Moszkva és Teherán is megpróbálta befolyásolni a tavalyi amerikai elnökválasztási kampányt

Oroszország és Irán is megpróbálta befolyásolni a 2020-as amerikai elnökválasztási kampányt - közölte a valamennyi amerikai hírszerzési szervezetet összefogó Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) kedden.



A 15 oldalas jelentés szerint az orosz kormány - Donald Trump korábbi elnök szövetségesein és kormányán keresztül - "megtévesztő vagy megalapozatlan állításokkal" próbált meg beavatkozni a 2020-as amerikai elnökválasztási kampányba az akkori jelölt Joe Biden ellen.



"Az orosz állam és más emberek, akik mind a Kreml érdekeit szolgálják, azon dolgoztak, hogy következetesen befolyásolják az Egyesült Államok közvéleményét" - áll a jelentésben.



A beszámoló szerint az amerikai hírszerző ügynökségek több - a választókat befolyásolni szándékozó - kísérletet is feltártak, köztük Irán "szerteágazó, burkolt befolyásoló kampányát", amelynek célja Donald Trump támogatásának aláásása volt. A jelentés cáfolta azt az állítást, miszerint Kína Joe Biden mellett avatkozott volna be a választásba.



"Kína a stabilitást kereste az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatában, és egyik választási eredményt sem tartotta elég előnyösnek ahhoz, hogy kockáztasson" - áll a jelentésben.



Az amerikai tisztviselők arról is beszámoltak, hogy Kuba, Venezuela és a libanoni Hezbollah félkatonai szervezet részéről is történtek erőfeszítések a választások befolyásolására, de - úgy fogalmaztak - ezek "kisebb méretűek voltak, mint Oroszország és Irán kísérletei".



Az úgynevezett Mueller-jelentés állapította meg 2019-ben, hogy Oroszország be akart avatkozni a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba. Robert Muellert, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) korábbi vezetőjét még 2017-ben bízták meg azzal, hogy vizsgálja ki az ügyet. A két évig tartó nyomozás eredménye egy 448 oldalas dokumentum - az úgynevezett Mueller-jelentés - lett, amelyben megállapították, hogy Donald Trump korábbi elnök kampánycsapatának munkatársai nem működtek együtt az oroszokkal a 2016-os elnökválasztási kampány idején.