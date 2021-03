USA

Két évtizedes rekordot dönthet az átkelési kísérletek száma az USA délnyugati határán

Két évtizedes rekordot dönthet az átkelési kísérletek száma az Egyesült Államok délnyugati határán - írta keddi közleményében Alejandro Mayorkas belbiztonsági miniszter.



"Olyan ütemben haladunk, hogy jelenleg több személlyel találkozhatunk a délnyugati határon, mint az elmúlt 20 évben bármikor" - fogalmazott Mayorkas. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a helyzet nehéz, és időbe telik, amíg megoldódik, de - mint kiemelte - az adminisztráció végső célja "egy biztonságos, legális és rendezett bevándorlási rendszer működtetése".



"A legtöbb egyedülálló felnőttet és a családok egy részét kiutasítjuk, de nem utasítjuk ki a kísérő nélkül érkező gyermekeket. Biztosítjuk a határunkat, végrehajtjuk az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) közegészségügyi előírásait, hogy megvédjük az amerikai embereket és magukat a migránsokat is" - fogalmazott a belbiztonsági miniszter. Mayorkas hozzátette: jelentős fejfájást okoz az Egyesült Államoknak, hogy Mexikó gyakran megtagadja egyes családok visszafogadását.



Néhány napja az Egyesült Államok vámügyi és határvédelmi ügynöksége (CBP) bejelentette, hogy februárban több mint 100 ezer migráns próbált átkelni az amerikai határon, ami 28 százalékos növekedés januárhoz képest. Ezzel párhuzamosan - úgy fogalmaztak - drámai mértékben megnőtt a megőrzés alatt tartott kiskorú bevándorlók száma is.



Szakértők szerint az elmúlt időszakban több olyan kormányzati intézkedés is született, amely arra ösztönözte a közép-amerikai migránsokat, hogy elinduljanak az Egyesült Államok felé. A múlt hónapban Joe Biden amerikai elnök hatályon kívül helyezte elődje, Donald Trump "Maradj Mexikóban" nevű intézkedését, amely idáig arra kötelezte a közép-amerikai menedékkérőket, hogy Mexikóban várják meg, amíg az amerikai hatóságok elbírálják a kérelmüket.



Biden ezenkívül leállította a - szintén Trump elnök által prioritásnak tartott - mexikói határfal építését is. A demokrata elnök újraindította azt a 2012-es bevándorlási programot, amelynek értelmében megvédik azokat a fiatalokat a kitoloncolástól, akiket illegálisan bevándorló szüleik még gyermekkorukban hoztak az Egyesült Államokba.

"Úgy tekintenek rá, mint a migránsok elnökére, és sokan úgy érzik, hogy eljuthatnak az Egyesült Államokba" - ezt mondta Joe Bidenről néhány nappal ezelőtt Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök. A mexikói kormány az elmúlt időszakban többször nehezményezte a Biden-adminisztráció bevándorlási politikáját, ugyanis a latin-amerikai országban migrációs krízis alakult ki, és újabb bűnözői csoportok jelentek meg, amelyek hasznot húznak a bevándorlás megszervezéséből.



A CBP jelentése szerint februárban a határt illegálisan átlépő emberek mintegy 30 százaléka 18 éven aluli volt. Csaknem 30 ezer kísérő nélküli gyermeket vettek őrizetbe - körülbelül ötször többet, mint januárban -, közülük csaknem 3 ezren 12 évnél fiatalabbak voltak.



Mayorkas szerint ezeknek a kiskorúaknak már van családtagjuk az Egyesült Államokban.



"Az esetek több mint 80 százalékában a gyermeknek van családtagja az Egyesült Államokban, és az esetek több mint 40 százalékában ez a családtag szülő vagy törvényes gondviselő. Ezek olyan gyermekek, akiket újraegyesítenek a családjukkal, amely gondoskodik róluk" - mondta a miniszter.