Koronavírus-járvány

Franciaországban megjelent egy új variáns, amelyet a PCR-teszt nem mutat ki

A koronavírusnak egy új variánsa jelent meg a franciaországi Bretagne-ban, amely PCR-teszttel nem mutatható ki. Az első vizsgálatok szerint a variáns nem súlyosabb és nem is fertőzőbb mint az eredeti vírus - közölte kedden a francia egészségügyi minisztérium.



Bretagne regionális hatósága hétfő este jelentette be, hogy több olyan beteget is azonosították egy járványgócban, akik a koronavírus tüneteit produkálják, de a PCR-tesztjük negatív lett.



A járványgóc Lannion település kórháza, ahol a szombaton ellátott 79 koronavírusos fertőzött közül nyolcnál azonosították az új variánst.



A tárca közleményében "több olyan, a koronavírusos fertőzés tipikus tüneteit produkáló pácienst" említ, akiknek a PCR-tesztje negatív lett, és a diagnózist csak szerológiai vizsgálattal vagy mélyebb légúti mintavételen alapuló úgynevezett RT-PCR teszttel lehetett megállapítani.



A regionális illetékes hatóságok ezért Bretagne régió Cotes-d'Armor és Finistere megyéiben új eljárást dolgoztak ki az egészségügyi dolgozók számára a fertőzöttek jobb diagnosztizálására.



"Elővigyázatosságból a prefektúrák és a regionális egészségügyi igazgatóságok megerősítik a vírus terjedését fékező intézkedéseket, például az oltások felgyorsításával, az egészségügyi előírások fontosságának hangsúlyozásával és a gyülekezések további korlátozásával" - jelezte a regionális hatóság.



A további vizsgálatok lefolytatásáig, amelyek célja annak megállapítása, hogy a variáns hogyan reagál a koronavírus-elleni oltásra, illetve az antitestek jelenlétére, a breton változatot azon kategóriába sorolták, amelybe a világban eddig megjelent több ezer mutáns is tartozik.