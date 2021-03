Koronavírus-járvány

Az EU 10 millió adag vakcina gyorsított szállításáról állapodott meg a BioNTech/Pfizer vállalatokkal

A friss megállapodás pótolhatja a vakcinaszállítások esetleges hiányosságait, és szélesebb mozgásteret biztosít a tagállamoknak oltási kampányuk teljesítésére. 2021.03.16 13:54 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európai Bizottság 10 millió adag vakcina gyorsított szállításáról állapodott meg a Pfizer amerikai gyógyszergyártó és a BioNTech német biotechnológiai cégekkel a második negyedévre vonatkozóan - közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden a Twitteren közzétett üzenetében.



Közölte, hogy a gyorsított eljárás keretében az uniós tagállamoknak szánt 10 millió adag a BioNTech/Pfizer teljes vakcinaszállítását 200 millió adag fölé növeli az adott negyedévben.



A friss megállapodás pótolhatja a vakcinaszállítások esetleges hiányosságait, és szélesebb mozgásteret biztosít a tagállamoknak oltási kampányuk teljesítésére - emelte ki az uniós bizottság elnöke. Tájékoztatása szerint a 10 millió dózist a BioNTech/Pfizer vállalatokkal kötött szerződésben 2021. harmadik és negyedik negyedévében szállítani tervezett 100 millió adagból vonják le.



Az uniós bizottság rövid közleményében hozzátette: a kedden született megállapodást a tagállamoknak még jóvá kell hagyniuk.



Az Európai Bizottság március 10-én arról tájékoztatott, hogy megállapodást kötött a BioNTech/Pfizer vállalatokkal, és ennek értelmében a következő két hétben négymillió adag oltóanyagot bocsátanak a tagállamok rendelkezésére a koronavírus-gócpontokban kialakult helyzet leküzdése és a határforgalom zavartalan fenntartása érdekében. Ezek leszállítása szintén a már lekötött oltóanyag-mennyiségeken felül történik - közölték.



A német BioNTech február elején jelentette be, hogy növelni szándékozik az Európai Uniónak szánt oltóanyag-szállításait. Sierk Poetting, a cég pénzügyi és ügyvezető igazgatójának tájékoztatása szerint a második negyedévben akár 75 millióval is több adag érkezhet a vakcinából az EU-tagországokba.



A Pfizer/BioNTech-vakcina volt az első, amelyre forgalmazási engedélyt adtak ki az EU-ban. Az oltások beadása tavaly karácsonykor kezdődött meg. A beszerzéseket a tagországok megbízásából intéző Európai Bizottság tavaly novemberben 300 millió, január elején további 300 millió adag megvásárlásáról kötött szerződést a gyártókkal.



Az Európai Bizottság január végén tájékoztatott arról, hogy az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár is több oltóanyagot biztosít a tagországoknak.



Az amerikai gyógyszeripari cég a korábbi terveiben szereplő 31 millió helyett 40 millió adagot szállít az első negyedévben, és azt is vállalta, hogy szállításait az eredeti menetrendhez képest egy héttel korábban elkezdi, és bővíti gyártókapacitását az EU-ban.