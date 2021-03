Koronavírus-járvány

Belga oltási munkacsoport: az AstraZeneca oltóanyaga jó, biztonságos és hatékony

A munkacsoport hangsúlyozta: a tromboembóliás tünetek jelentkezése azoknál, akiket a brit-svéd érdekeltségű cég vakcinájával oltottak be, jóval alacsonyabb, mint az egész lakosság vonatkozásában. 2021.03.16 12:07 MTI

Belgium tovább folytatja a koronavírus ellen az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett vakcina alkalmazását, mivel szakvélemények szerint az "oltóanyag jó, biztonságos és hatékony" - jelentette be kedden a belga szövetségi kormány hivatalos oltási munkacsoportja.



A belga Legfelsőbb Egészségügyi Tanács európai és belga szakértők tudományos megfontolásai alapján hagyta jóvá az oltóanyag használatának folytatását.



A munkacsoport hangsúlyozta: a tromboembóliás tünetek jelentkezése azoknál, akiket a brit-svéd érdekeltségű cég vakcinájával oltottak be, jóval alacsonyabb, mint az egész lakosság vonatkozásában.



Frank Vandenbroucke közegészségügyi miniszter a helyi sajtónak úgy nyilatkozott, hogy "felelőtlenség" lenne felfüggeszteni a vakcina alkalmazását.



A munkacsoport azt is kiemelte, hogy a vakcina használata 94 százalékkal csökkenti a fertőzöttek esetleges kórházi kezelését.



A szakértők hozzátették, hogy amennyiben trombózis vagy embólia esete állna fent az AstraZeneca oltóanyagának beadása után, azt alapos kivizsgálás után továbbítják az Európai Gyógyszerügynökségnek (EMA)



Az unió gyógyszerfelügyeleti hatóság hétfői közleményében azt hangsúlyozta, hogy a vakcina előnyei felülmúlják a lehetséges mellékhatások kockázatát, így Belgium követi az EMA iránymutatását - mondták a munkacsoport szakértői.



Kedden Luxemburg, Lettország, Svédország és Ciprus, hétfőn Németország, Franciaország, Olaszország és Szlovénia is felfüggesztette elővigyázatosságból az oltást az AstraZeneca-vakcinával, a múlt héten pedig Norvégiában, Bulgáriában, Dániában, Izlandon, Hollandiában és Írországban is ugyanezt tették, miután több országból trombózist és embóliát okozó mellékhatásokról érkeztek hírek.



Az EMA csütörtökön rendkívüli ülésen tárgyal az oltóanyag alkalmazásával kapcsolatos további intézkedésekről.