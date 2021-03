USA

Az amerikai szenátus jóváhagyta az ország első őslakos származású szövetségi miniszterének kinevezését

Jóváhagyta Deb Haaland belügyminiszteri kinevezését az amerikai szenátus hétfőn.



A felsőház 51:40 arányban erősítette meg a tárcavezető pozícióját, ezzel az új-mexikói Laguna Pueblo törzshöz tartozó demokrata politikus lett az Egyesült Államok történetének első őslakos, indián származású szövetségi minisztere.



Haaland egyike az amerikai kongresszusba 2018-ban elsőként beválasztott két indián származású képviselőnek. Belügyminiszteri jelölése előtt a képviselőház természeti erőforrások bizottságának alelnöki tisztségét töltötte be. A miniszter a Twitteren köszönte meg a szenátusnak, hogy megerősítette pozíciójában. Azt írta: "belügyminiszterként várom, hogy együttműködhessek önökkel. Kész vagyok szolgálni."



Haaland várhatóan kulcsszerepet játszik majd Joe Biden amerikai elnök azon erőfeszítéseiben, hogy az Egyesült Államok 2050-re elérje a szén-dioxid-semlegességet. Ezenkívül prioritásai között szerepel az úgynevezett tiszta energia és a tiszta energiával kapcsolatos munkahelyek támogatása, illetve a széles sávú internethez való hozzáférés arányának növelése az őslakos amerikai közösségekben.



A törzsi csoportok történelmi jelentőségűnek értékelték Haaland pozíciójának megerősítését. Úgy fogalmaztak: az indián származású politikus kiválasztása azt jelenti, hogy az őslakosok most először tapasztalhatják meg, milyen az, amikor egy másik őslakos indián vezeti azt a minisztériumot, amelyben a csaknem 600 szövetségileg elismert törzzsel kapcsolatos döntések születnek.



Az amerikai kormánystruktúrában a belügyminisztérium elsősorban a szövetségi tulajdonban lévő területek kezeléséért felelős. Ez a tárca dönt például a természetvédelmi területek kijelöléséről, vagy az energiahordozók kitermelési engedélyének kiadásáról. A felelőssége emellett kiterjed az ország mintegy 1,9 millió indián származású lakosával kapcsolatos ügyekre is.