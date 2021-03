Koronavírus-járvány

Szlovénia ideiglenesen felfüggesztette az AstraZeneca-oltóanyag alkalmazását

Bár a szlovén szakemberek nem találták ésszerű okot az oltás leállítására ezzel a vakcinával, elővigyázatosságból mégis emellett döntöttek. 2021.03.16 07:20 MTI

Szlovénia úgy határozott, hogy az Európa Gyógyszerügynökség (EMA) döntéséig ideiglenesen felfüggeszti az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyártó társaság koronavírus elleni oltóanyagának alkalmazását - jelentette be hétfőn este Janez Poklukar egészségügyi miniszter sajtótájékoztatóján.



Kiemelte: bár a szlovén szakemberek nem találták ésszerű okot az oltás leállítására ezzel a vakcinával, elővigyázatosságból mégis emellett döntöttek.



Azok oltását, akik a következő napokban AstraZeneca-vakcinát kaptak volna, átütemezi, míg a Pfizer/BioNTech és a Moderna oltóanyagával folytatódik az immunizáció - tette hozzá.



A döntését azt követően hozta meg a ljubljanai kormány, hogy Németország, Franciaország és Olaszország is úgy döntött, leállítja a vakcina használatát, mert egyes pácienseknél súlyos vérrögképződés jelentkezett, bár az egyértelmű ok-okozati összefüggést tudományosan még nem igazolták.



A mintegy kétmilliós Szlovéniában eddig a lakosság 8,3 százalékát oltották be a koronavírus ellen. Az első dózist 174 402-en, közülük a másodikat is 83 867-en kapták meg.